Повышает настроение и снижает тревожность: что творит у нас в организме «поцелуйный» гормон

Это вещество, обладающее гормональными функциями, открыто не так давно. Широкой аудитории гормон кисспептин практически незнаком, и очень зря. Сегодня его влияние на организм активно изучается.Хотя об этом гормоне пока известно не все, уже сегодня врачи и ученые считают, что он может помочь в коррекции определенных проблем в репродуктивной сфере и психических нарушениях — например, депрессивных расстройствах.Его эффекты оценивали в отношении женского и мужского организма, изучение свойств еще проводится, но уже достаточно данных б этом соединении. Подробнее о гормоне кисспептине, его пользе и перспективах применения в современной медицине рассказала эндокринолог Ольга Махрова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Имеет два названияКисспептин (другое название соединения — метастин) — это белковый гормон, который был открыт достаточно давно, еще в 1996 году. Название гормона нередко связывают с английским словом kiss, что в переводе означает «поцелуй».Однако на деле все несколько прозаичнее. Лаборатория, в которой был открыт кисспептин, располагалась в американском городке Херши. «Здесь же базировалась одноименная компания, знаменитая своими конфетами Hershey’s Kisses. В честь этих маленьких шоколадных конфет и назвали гормон», — говорит Ольга Махрова.Роль в половом созреванииУченые установили, что кисспептин очень важен для нормального полового созревания как девочек, так и мальчиков. Если по каким-то причинам его в организме недостаточно, то человек не сможет достичь половой зрелости или этот процесс будет происходить гораздо медленнее, чем у сверстников.У взрослых людей кисспептин отвечает за репродуктивную функцию, то есть за способность зачать ребенка. При его недостаточности могут возникать эпизоды так называемого необъяснимого бесплодия, когда другие факторы в норме.Влияет на зачатие«Гормон кисспептин стимулирует высвобождение гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), тем самым опосредованно влияя на синтез лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов. Недостаточное действие кисспептина приводит у женщин к дефициту ЛГ и ФСГ — от этих гормонов зависит овуляция. В такой ситуации зачатие естественным путем будет крайне сложным, а в некоторых случаях оно окажется и вовсе невозможным», — объясняет врач.У мужчин кисспептин положительно влияет на либидо и, согласно результатам некоторых исследований, улучшает эрекцию.Помогает формировать эмоциональную окраскуПомимо самого полового поведения, гормон помогает формировать и соответствующий психологический настрой и чувства. Так, при его повышении в крови формируется эмоциональная реакция сексуальных стимулов как у мужчин, так и у женщин. Он помогает усиливать чувство любви и сексуального возбуждения. Кроме того, у этого гормона обнаружились и антидепрессивные эффекты.Перспективы примененияИнъекции этого гормона могут использоваться в рамках комплексной подготовки к ЭКО вместо традиционной стимуляции яичников, имеющей некоторые побочные эффекты, например синдром гиперстимуляции яичников.«Кроме того, препараты на основе кисспептина могут быть полезны людям с низким либидо: кисспептин способен усиливать реакцию на сексуальные стимулы и повышать влечение. Некоторые ученые полагают, что кисспептин может быть использован и в качестве лекарства от депрессии: ряд экспериментов показал, что после инъекций кисспептина снижается тревожность, улучшается настроение», — объясняет врач.Контроль при беременностиКонтроль уровня кисспептина также может быть важен при прогнозировании осложнений беременности. В 2003 году кисспептин впервые был выделен из плазмы крови человека, а также установлено, что концентрация гормона в крови у беременных женщин увеличивается (клетки плаценты начинают вырабатывать это вещество). Однако, если уровень кисспептина оказывается ниже нормы, риск выкидыша и преэклампсии существенно возрастает.«Изучается и возможность применять препараты на основе кисспептина для лечения остеопороза — заболевания, при котором кости становятся пористыми, хрупкими и могут сломаться даже от малейшей нагрузки. Ряд экспериментов показал, что после инъекций кисспептина у людей ускоряется выработка молодых клеток костной ткани — остеобластов», — рассказывает Ольга Махрова.

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