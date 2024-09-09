Артериальное давление у гипертоников лучше измерять лежа

Проверка артериального давления — ключевой элемент в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку высокое артериальное давление может привести к серьезным проблемам с сердцем. Традиционно врачи измеряют давление при помощи манжеты, когда пациент сидит. При этом используются два показателя: систолическое давление, когда сердце сокращается, и диастолическое, когда оно расслабляется.На протяжении многих лет было установлено, что для более точного контроля давления предпочтительно использовать 24-часовой мониторинг с помощью тонометра. Однако ношение манжеты в течение суток может быть неудобным. Новое исследование предлагает рассмотреть возможность измерения давления в положении лежа как альтернативу, сообщает Knowridge.Исследование, включающее более 11 000 участников в рамках более масштабного долгосрочного проекта, оценивало артериальное давление в двух позициях: сидя и лежа. Участников разделили на четыре группы:1. Нормальное давление в обоих положениях.2. Высокое давление только в положении сидя.3. Высокое давление только в положении лежа.4. Высокое давление в обоих положениях.Результаты показали, что у людей с нормальным давлением в обеих позициях риск сердечно-сосудистых проблем был наименьшим, тогда как у тех, у кого давление было высоким в обеих позициях, риск был значительно повышен. Интересно, что у участников, у которых давление было высоким только в положении лежа, риск проблем с сердцем и даже смертельных исходов оказался почти таким же высоким, как у тех, у кого давление было повышено в обоих положениях.Исследователи отметили, что у тех, у кого артериальная гипертензия наблюдалась только в положении лежа, риск сердечно-сосудистых заболеваний также был значительным. Хотя результаты исследования открывают новые перспективы, эксперты подчеркивают, что для изменения текущих рекомендаций по измерению артериального давления потребуется дополнительное исследование. Важно также отметить, что участники исследования лежали около 20 минут перед тестированием, что может отличаться от стандартных условий медицинских осмотров.Дальнейшие исследования помогут определить, насколько полезно использование измерения давления в положении лежа для улучшения диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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