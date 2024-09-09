Ученые из Оксфорда назвали продукты, способные понизить уровень холестерина

Жиры в нашем рационе играют важную роль в поддержании здоровья, однако их влияние на организм может существенно различаться в зависимости от типа.Группа ученых из Оксфордского университета представила результаты своей работы, в которой они изучали влияние различных типов жиров на здоровье человека. Исследователи обнаружили, что всего за три недели регулярного потребления продуктов, богатых насыщенными жирами, таких как сливочное масло, жирное мясо и кондитерские изделия, в организме человека происходят заметные изменения.Наблюдения показали, что количество жира в печени увеличивается на 20%, а уровень холестерина в крови повышается на 10%. Интересно отметить, что эти изменения могут происходить без видимого увеличения массы тела. Это означает, что даже люди с нормальным весом могут быть подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, если их рацион богат насыщенными жирами.С другой стороны, исследование показало, что употребление продуктов, содержащих полиненасыщенные жиры, оказывает положительное влияние на здоровье. К таким продуктам относятся жирная рыба, подсолнечное масло и некоторые виды орехов. У участников эксперимента, которые в течение трех недель включали эти продукты в свой рацион, наблюдалось снижение общего уровня холестерина и уровня "плохого" холестерина примерно на 10%.Ученые объясняют, что при потреблении полиненасыщенных жиров клетки организма становятся более эффективными в процессе расщепления жировых отложений для получения энергии. Это способствует снижению уровня жиров в крови и улучшению общего метаболизма.Результаты этого исследования подчеркивают важность выбора правильных источников жиров в нашем ежедневном рационе. Они показывают, что замена насыщенных жиров на полиненасыщенные может иметь значительные преимущества для здоровья, даже если эти изменения не всегда видны невооруженным глазом.

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