«Таких лекарств нет»: врач Гаглошвили ответил, могут ли статины очистить сосуды от бляшек

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили: возникающие в сосудах бляшки невозможно устранить никакими препаратами.Бляшки, которые могут возникать на внутренних стенках сосудов, – это образования, состоящие из холестерина и других жировых компонентов, воспаленных клеток и кальция. Их появление является признаком такой сосудистой патологии как атеросклероз. Такие бляшки могут увеличиваться, затрудняя или блокируя течение крови. Их разрастание говорит о том, что человек становится подвержен инфарктам и инсультам.Многие люди прибегают к разным средствам в попытках очистить сосуды от бляшек, но кардиолог Гаглошвили констатировал: избавиться от этих образований – если они уже образовались в сосудах, – невозможно.«Если вам кто-то говорит, что есть чудо-лекарство или чудо-БАД, которые рассасывают бляшки, не верьте – это абсолютная ложь», - заявил врач-кардиолог.Отвечая на вопрос, могут ли статины очистить сосуды от бляшек, Тамаз Гаглошвили повторил: нет, не могут.Тем не менее, именно статины назначают пациентам, у которых выявляют повышенный холестерин, а также атеросклеротические бляшки. Гаглошвили уточнил: главная цель терапии статинами – не рассасывание бляшек, а недопущение сердечно-сосудистых катастроф.«Мы назначаем статины не для рассасывания бляшек, главное – остановить их рост, стабилизировать, чтобы они не разорвались в тот или иной момент и не привели к инфаркту и инсульту», - рассказал врач.Он подчеркнул, что данные препараты должны назначаться строго лечащим специалистом, который хорошо осведомлен об особенностях здоровья своего пациента и может оценить для него риск от приема статинов. Если риск от приема статинов превышает потенциальную пользу, назначать их нельзя, резюмировал кардиолог.

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