Врач рассказала, какие полезные свойства имеет свекла
«Добавки из свеклы благодаря содержанию полифенолов, флавоноидов, пищевых нитратов и других полезных веществ могут служить комплексным средством для профилактики рака и смягчения побочных эффектов химиотерапии. Употребление свеклы помогает снизить артериальное давление благодаря природным нитратам. Кроме того, свекла является отличным продуктом для профилактики анемии и улучшения пищеварения», – отметила врач.
Габдулхакова добавила, что с фармакологической точки зрения свекла обладает потенциалом антиоксиданта, а также противомикробного, противоопухолевого, гипохолестеринемического и противовоспалительного действия.
«Многочисленные исследования показали, что бетаин, содержащийся в свекле, способен снижать пролиферацию раковых клеток на 49 %. Хотя свекла не является универсальным средством против рака, она может стать полезным дополнением к общему здоровью. Оптимально употреблять свеклу в сыром или слегка приготовленном виде», – подчеркнула диетолог.
Она уточнила, что достаточно употреблять половину среднего корнеплода в день, начиная с небольших порций. При выборе объема важно учитывать возраст и индивидуальную реакцию организма на сырой овощ, заключила Габдулхакова.
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