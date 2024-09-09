Врач рассказала, какие полезные свойства имеет свекла

Свекла – это один из тех продуктов, которые часто недооценивают в питании, хотя она представляет собой богатый источник питательных веществ. Подробнее о полезных свойствах продукта рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова«Добавки из свеклы благодаря содержанию полифенолов, флавоноидов, пищевых нитратов и других полезных веществ могут служить комплексным средством для профилактики рака и смягчения побочных эффектов химиотерапии. Употребление свеклы помогает снизить артериальное давление благодаря природным нитратам. Кроме того, свекла является отличным продуктом для профилактики анемии и улучшения пищеварения», – отметила врач.Габдулхакова добавила, что с фармакологической точки зрения свекла обладает потенциалом антиоксиданта, а также противомикробного, противоопухолевого, гипохолестеринемического и противовоспалительного действия.«Многочисленные исследования показали, что бетаин, содержащийся в свекле, способен снижать пролиферацию раковых клеток на 49 %. Хотя свекла не является универсальным средством против рака, она может стать полезным дополнением к общему здоровью. Оптимально употреблять свеклу в сыром или слегка приготовленном виде», – подчеркнула диетолог.Она уточнила, что достаточно употреблять половину среднего корнеплода в день, начиная с небольших порций. При выборе объема важно учитывать возраст и индивидуальную реакцию организма на сырой овощ, заключила Габдулхакова.

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