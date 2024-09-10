Доказано: кофе защищает мышцы по мере старения

Согласно результатам новых исследований, кофе может помочь избежать потери мышечной массы с возрастом.По словам учёных, употребление кофе предотвращает развитие саркопении. Это заболевание опорно-двигательного аппарата, которое снижает силу, мышечную массу и работоспособность при старении.У людей, которые употребляли кофе ежедневно, мышечная масса была на 11?13% больше. Но у тех, кто пил кофе без кофеина, не наблюдалось значимой связи между напитком и количеством мышц.Кроме того, связь между потреблением кофе и более высокой мышечной массой пропала у людей, имеющих индекс массы тела более 30.Для проведения исследования были изучены данные о состоянии здоровья более 8300 взрослых американцев. Информация была собрана с 2011 по 2018 год. Средний возраст участников составлял около 40 лет, чуть более 50% из них были женщинами.Однако учёные подчёркивают, что исследование просто указывает на то, что употребление любого количества кофе с кофеином даёт преимущества для здоровья по сравнению с отсутствием кофеина. Но почему так происходит — неясно.

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