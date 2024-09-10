«Задерживают выведение мочевой кислоты»: врач Волкова объяснила, когда не нужно есть помидоры

Врач Галина Волкова: при некоторых заболеваниях от употребления томатов нужно отказаться.Врач Волкова объяснила , что помидоры не нужно есть людям с подагрой. Такое противопоказание обусловлено способностью этих овощей задерживать выведение из организма мочевой кислоты.«Помидоры задерживают выведение мочевой кислоты. А подагра – это как раз заболевание, которое связано с избыточным накоплением мочевой кислоты в организме. Оно приводит к образованию кристаллов мочевой кислоты в суставах и почках», - предупредила Галина Волкова.Также, добавила медик, помидоры не нужно есть людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (особенно в стадии обострения). В составе томатов присутствуют лимонная и яблочная кислоты, которые при попадании в нездоровый желудок провоцируют изжогу и боль. Вдобавок они активизируют моторику ЖКТ, что может усиливать патологические процессы в нем и усугублять плохое самочувствие человека, способствовать более интенсивному проявлению негативных симптомов.Ранее нутрициолог Анастасия Дубицкая рассказывала о том, что помидоры могут особенно негативно влиять на организм пожилых людей, у которых их употребление значительно ухудшает усвоение питательных веществ пищеварительным трактом. Последствием частого употребления этих овощей может стать развитие синдрома раздраженного кишечника, болезни Крона, колик, синдрома хронической усталости, артритов.

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