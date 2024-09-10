Помогают при бессоннице: врач Соломатина рассказала об успокоительном эффекте бананов
Врач Соломатина рассказала об успокоительном эффекте бананов. По словам медика, этот фрукт содержит вещества, позитивно воздействующие на нервную систему.
«В банане много витаминов группы B и магния. Поэтому он успокаивает, улучшает концентрацию внимания и повышает настроение», – уточнила специалист.
Соломатина добавила, что бананы также помогают при бессоннице. Отчасти – за счет вышеназванных нутриентов, отчасти – благодаря тому, что при их употреблении вечером в организме активизируется выработка гормона сна мелатонина. Врач заявила: если человек вечером съест банан, он быстрее уснет.
Диетолог обратила внимание на то, что употребление бананов положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы – этому способствует их насыщенность калием. Данный микроэлемент является антагонистом натрия, задерживающего в тканях жидкость. Калий способствует её выводу из организма, вследствие чего устраняется отечность и снижается давление в кровеносных сосудах.
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