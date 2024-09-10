Половинка в день для профилактики заражения: врач Умнов оценил способность лука бороться с ОРВИ

Врач Александр Умнов поделился профессиональным мнением о том, эффективен ли лук в борьбе с ОРВИ.Лук часто называют «бабушкиным средством» для лечения простуды и гриппа, но помогает ли в действительности этот пряный овощ излечиваться от самых распространенных сезонных инфекций? Реальную способность лука бороться с ОРВИ оценил врач Умнов, который заявил, что определенная польза от его употребления действительно имеется. По его словам, лук обладает иммуностимулирующим действием.«В луке содержится множество витаминов (А, С, РР, В1,2,9, Е), улучшающих работу органов и мобилизацию иммунной системы. Он способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях», - об этом Александр Умнов сообщил Life.ru.Медик отметил, что лук не является лекарством и только лишь с помощь его приема инфекции не победить – его кислотности недостаточно для борьбы с патогенами в одиночку. Правильнее считать продукт помощником в деле профилактики и лечения легких ОРВИ, подчеркнул врач.Умнов добавил, что половинка луковицы в день делает более существенной профилактику заражения респираторными инфекциями, а целая луковица, съедаемая заболевшим человеком, повышает его шансы на быстрое выздоровление.

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