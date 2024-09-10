EASD: похудение может снизить риск тяжелых инфекций у людей с диабетом
Ученые проанализировали медицинские данные почти полумиллиона жителей Великобритании. Результаты показали, что увеличение индекса массы тела (ИМТ) на 5 единиц приводит к значительному повышению вероятности госпитализации из-за инфекций. Для бактериальных инфекций этот риск возрастает на 30%, а для вирусных - на 32%.
Стоит отметить, что люди с диабетом в два раза чаще оказываются в больнице из-за инфекционных заболеваний по сравнению с теми, у кого нет этого диагноза. Ранее проводимые исследования указывали на возможную связь между ожирением, высоким уровнем глюкозы в крови и тяжестью инфекций, однако не могли установить причинно-следственные отношения.
В данном исследовании ученые применили метод менделевской рандомизации, который позволяет выявить причинно-следственные связи между факторами. Интересно, что незначительное повышение уровня сахара в крови не оказывало существенного влияния на тяжесть инфекционных заболеваний.
ИМТ, который рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах, является важным показателем для оценки наличия избыточного веса или его недостатка. Полученные результаты подчеркивают важность поддержания здорового веса для людей с диабетом в контексте профилактики тяжелых инфекций, включая грипп.
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Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
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