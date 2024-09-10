EASD: похудение может снизить риск тяжелых инфекций у людей с диабетом

Исследователи обнаружили связь между снижением веса и уменьшением риска серьезных инфекционных заболеваний у людей, страдающих диабетом. Эти данные были представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).Ученые проанализировали медицинские данные почти полумиллиона жителей Великобритании. Результаты показали, что увеличение индекса массы тела (ИМТ) на 5 единиц приводит к значительному повышению вероятности госпитализации из-за инфекций. Для бактериальных инфекций этот риск возрастает на 30%, а для вирусных - на 32%.Стоит отметить, что люди с диабетом в два раза чаще оказываются в больнице из-за инфекционных заболеваний по сравнению с теми, у кого нет этого диагноза. Ранее проводимые исследования указывали на возможную связь между ожирением, высоким уровнем глюкозы в крови и тяжестью инфекций, однако не могли установить причинно-следственные отношения.В данном исследовании ученые применили метод менделевской рандомизации, который позволяет выявить причинно-следственные связи между факторами. Интересно, что незначительное повышение уровня сахара в крови не оказывало существенного влияния на тяжесть инфекционных заболеваний.ИМТ, который рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах, является важным показателем для оценки наличия избыточного веса или его недостатка. Полученные результаты подчеркивают важность поддержания здорового веса для людей с диабетом в контексте профилактики тяжелых инфекций, включая грипп.

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