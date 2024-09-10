У занимающихся спортом людей жир на животе «более здоровый»

По данным нового исследования группы исследователей из Мичиганского университета, люди с ожирением, которые длительное время занимаются спортом, имеют более здоровую жировую ткань на животе и могут накапливать жир там более эффективно, чем люди с ожирением, которые не занимаются спортом.Исследовательская группа также вырастила жировую ткань в лабораторных условиях из клеток, взятых как у занимающихся спортом, так и у не занимающихся, и клетки занимающихся спортом людей превратились в ткань, которая более эффективно хранила жир.«Наши результаты показывают, что, помимо того, что физические упражнения являются средством сжигания калорий, регулярные занятия спортом в течение нескольких месяцев или лет, по-видимому, изменяют вашу жировую ткань таким образом, что это позволяет вам сохранять жир более здоровым образом, если или когда вы действительно испытываете некоторое увеличение веса, что происходит почти со всеми нами по мере старения», — сказал ведущий автор исследования профессор Джеффри Горовиц из Мичиганского университета.Исследователи хотели увидеть влияние многолетних регулярных упражнений на жировую ткань, но очень сложно разработать исследование, чтобы отслеживать этот долгосрочный период. Вместо этого они сравнили две группы взрослых с ожирением: 16 человек, которые сообщили, что занимались спортом не реже четырех раз в неделю в течение как минимум двух лет — средний срок составил 11 лет; и 16 человек, которые никогда не занимались спортом регулярно, но совпадали по другим параметрам, таким как масса жира в организме, вес и пол. Команда взяла образцы жировой ткани живота прямо под кожей у обеих групп.Они обнаружили, что у занимающихся спортом были определенные структурные и биологические характеристики жировой ткани, которые увеличивали способность хранить там жир. У не занимающихся спортом таких характеристик не было. В частности, у занимающихся спортом было больше кровеносных сосудов, митохондрий и полезных белков, а также меньше коллагена, который может мешать метаболизму, и меньше клеток, вызывающих воспаление.Это важно, поскольку самое здоровое место для хранения жира — это жировая ткань прямо под кожей, где брались образцы, называемая подкожной жировой тканью. Увеличение способности хранить жир здесь с помощью упражнений снижает необходимость хранить жир в нездоровых местах, например, в жировой ткани вокруг органов или в самих органах.«По сравнению с нашим предыдущим исследованием, в котором мы изучали влияние трех месяцев тренировок на жировую ткань, мы в целом видим, что эти различия более выражены у людей, которые регулярно занимаются спортом в течение многих лет, по сравнению с теми, кто не занимается спортом», — сказал Горовиц.Важно отметить, что увеличение способности накапливать жир не равнозначно его накоплению, что требует переедания.«Это означает, что если или когда люди испытывают увеличение веса, этот избыточный жир будет храниться более «здорово» в этой области под кожей, а не в жировой ткани вокруг их органов (висцеральный жир) или накапливаться в самих органах, таких как печень или сердце», - говорят исследователи.Одной из болезней, вызванных нездоровым накоплением жира, которая привлекает все больше внимания в США и других странах, является неалкогольная жировая болезнь печени, которая чаще всего встречается у людей с избыточным весом или ожирением. Избыточный жир накапливается в печени и может вызывать такие заболевания, как цирроз (чаще всего встречается при алкоголизме) или рак.Горовиц сказал, что важно проводить долгосрочные исследования, чтобы отслеживать людей, когда они начинают и поддерживают программу упражнений в течение нескольких лет, чтобы увидеть, как меняется их жировая ткань, даже если они не меняют количество жировой ткани, которое у них есть. Также важно знать, есть ли тип или интенсивность упражнений, которые достигают лучшего отклика в изменении жировой ткани.В ходе последующих исследований группа также выяснит, функционирует ли жировая ткань, выращенная у людей, занимающихся спортом, и у тех, кто не занимается спортом, по-разному, а также существуют ли другие различия, связанные со здоровьем, которые могут отразиться на здоровье ткани и человека, у которого были получены клетки.

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