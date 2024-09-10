Просто надавите на ноготь: секундный тест покажет, есть ли у вас проблемы с сердцем
Просто надавите на ноготь: секундный тест покажет, есть ли у вас проблемы с сердцем
Диагностику можно провести в любой момент, никаких дополнительных средств для этого не потребуется. Главное, чтобы на ногтях не было гель-лака или любого другого покрытия: с ними вы ничего не увидите.
Сердечно-сосудистые заболевания уже много лет занимают первое место среди самых распространенных патологий во всем мире. Большинство людей могут даже и не догадываться, что у них есть серьезные проблемы со здоровьем, зачастую к врачам обращаются уже в критической ситуации. Поэтому так важно проходить профилактические осмотры, а также обращать внимание на возможные тревожные звоночки.
По словам врача скорой помощи из США, который в Сети выступает под ником «Доктор Джо», серьезные проблемы с сердцем можно распознать, проведя простой тест. Медик активно ведет свой блог и постоянно делится с подписчиками полезными лайфхаками.
Все, что вам нужно сделать, — это просто надавить на ноготь. Но только аккуратно! Нажатие должно быть ощутимым, но не болезненным.
Если при надавливании вы почувствовали в ногте активную пульсацию, то это плохой знак, говорит эксперт. Также стоит обратить внимание и на то, как меняется цвет ногтя. Если у вас есть проблемы с сердцем, то при интенсивном надавливании на верхушку ногтя попеременно краснеет и бледнеет ложе у его основания — так проявляется псевдокапиллярный пульс, или признак Квинке.
«Активная пульсация и смена цвета показывают, что сердцу нужно работать интенсивнее, чем положено. Все это указывает на проблемы с аортальным клапаном», — говорит эксперт.
Недостаточность аортального клапана, или аортальная недостаточность, — это дефект сердечного клапана, который определяется неправильным его закрытием, формированием отверстия, через которое кровь возвращается обратно в диастолу (расслабление сердца).
Аортальный клапан гарантирует, что кровь не будет течь из аорты обратно в левый желудочек во время фазы диастолы. Однако в случае недостаточности аортального клапана он не закрывается полностью, в результате чего кровь возвращается из аорты в сердце.
Изначально человек может не ощущать, что с его сердцем что-то не так. Однако со временем орган слабеет, появляются и другие симптомы:
одышка при физических нагрузках,
слабость и быстрая утомляемость,
учащенное сердцебиение,
головокружение,
обмороки,
отеки лодыжек и стоп.
Если вы понимаете, что у вас есть несколько из перечисленных выше симптомов или же вы просто давно не посещали кардиолога, то самое время записаться на прием к врачу. Доктор соберет анамнез, назначит исследования, чтобы проверить работу органа.
В случае обнаружения проблем с аортальным клапаном кардиолог назначает медикаментозное лечение. Но если человек страдает от одышки и/или ему угрожает декомпенсация сердца, следует имплантировать искусственный сердечный клапан.
В некоторых случаях также можно попытаться восстановить аортальный клапан, хирурги делают это без использования инородных материалов.
Какие еще проблемы со здоровьем можно выявить по ногтям
На острый дефицит железа в организме укажут ложкообразные ногти, так называемая койлонихия. Это выглядит как вдавление в середине ногтевой пластины.
Ногти интенсивного белого цвета, часто с тонкой зоной от коричневого до розового цвета по внешнему краю укажут на проблемы с печенью.
На нехватку витамина В12 укажут пятна на ногтях. Они могут быть серого или даже черного цвета. При этом они не болят и не доставляют никаких неприятных ощущений.
Если же ногти стали тонкими и ломкими, то это явный признак гормонального дисбаланса.
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