Просто надавите на ноготь: секундный тест покажет, есть ли у вас проблемы с сердцем


Просто надавите на ноготь: секундный тест покажет, есть ли у вас проблемы с сердцем

Диагностику можно провести в любой момент, никаких дополнительных средств для этого не потребуется. Главное, чтобы на ногтях не было гель-лака или любого другого покрытия: с ними вы ничего не увидите.

Сердечно-сосудистые заболевания уже много лет занимают первое место среди самых распространенных патологий во всем мире. Большинство людей могут даже и не догадываться, что у них есть серьезные проблемы со здоровьем, зачастую к врачам обращаются уже в критической ситуации. Поэтому так важно проходить профилактические осмотры, а также обращать внимание на возможные тревожные звоночки.

По словам врача скорой помощи из США, который в Сети выступает под ником «Доктор Джо», серьезные проблемы с сердцем можно распознать, проведя простой тест. Медик активно ведет свой блог и постоянно делится с подписчиками полезными лайфхаками.

Все, что вам нужно сделать, — это просто надавить на ноготь. Но только аккуратно! Нажатие должно быть ощутимым, но не болезненным.

Если при надавливании вы почувствовали в ногте активную пульсацию, то это плохой знак, говорит эксперт. Также стоит обратить внимание и на то, как меняется цвет ногтя. Если у вас есть проблемы с сердцем, то при интенсивном надавливании на верхушку ногтя попеременно краснеет и бледнеет ложе у его основания — так проявляется псевдокапиллярный пульс, или признак Квинке.

«Активная пульсация и смена цвета показывают, что сердцу нужно работать интенсивнее, чем положено. Все это указывает на проблемы с аортальным клапаном», — говорит эксперт.

Недостаточность аортального клапана, или аортальная недостаточность, — это дефект сердечного клапана, который определяется неправильным его закрытием, формированием отверстия, через которое кровь возвращается обратно в диастолу (расслабление сердца).

Аортальный клапан гарантирует, что кровь не будет течь из аорты обратно в левый желудочек во время фазы диастолы. Однако в случае недостаточности аортального клапана он не закрывается полностью, в результате чего кровь возвращается из аорты в сердце.

Изначально человек может не ощущать, что с его сердцем что-то не так. Однако со временем орган слабеет, появляются и другие симптомы:

одышка при физических нагрузках,

слабость и быстрая утомляемость,

учащенное сердцебиение,

головокружение,

обмороки,

отеки лодыжек и стоп.

Если вы понимаете, что у вас есть несколько из перечисленных выше симптомов или же вы просто давно не посещали кардиолога, то самое время записаться на прием к врачу. Доктор соберет анамнез, назначит исследования, чтобы проверить работу органа.

В случае обнаружения проблем с аортальным клапаном кардиолог назначает медикаментозное лечение. Но если человек страдает от одышки и/или ему угрожает декомпенсация сердца, следует имплантировать искусственный сердечный клапан.

В некоторых случаях также можно попытаться восстановить аортальный клапан, хирурги делают это без использования инородных материалов.

Какие еще проблемы со здоровьем можно выявить по ногтям

На острый дефицит железа в организме укажут ложкообразные ногти, так называемая койлонихия. Это выглядит как вдавление в середине ногтевой пластины.

Ногти интенсивного белого цвета, часто с тонкой зоной от коричневого до розового цвета по внешнему краю укажут на проблемы с печенью.

На нехватку витамина В12 укажут пятна на ногтях. Они могут быть серого или даже черного цвета. При этом они не болят и не доставляют никаких неприятных ощущений.

Если же ногти стали тонкими и ломкими, то это явный признак гормонального дисбаланса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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Добавил valyuha в категорию Кардиология

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