Просто надавите на ноготь: секундный тест покажет, есть ли у вас проблемы с сердцем

Просто надавите на ноготь: секундный тест покажет, есть ли у вас проблемы с сердцемДиагностику можно провести в любой момент, никаких дополнительных средств для этого не потребуется. Главное, чтобы на ногтях не было гель-лака или любого другого покрытия: с ними вы ничего не увидите.Сердечно-сосудистые заболевания уже много лет занимают первое место среди самых распространенных патологий во всем мире. Большинство людей могут даже и не догадываться, что у них есть серьезные проблемы со здоровьем, зачастую к врачам обращаются уже в критической ситуации. Поэтому так важно проходить профилактические осмотры, а также обращать внимание на возможные тревожные звоночки.По словам врача скорой помощи из США, который в Сети выступает под ником «Доктор Джо», серьезные проблемы с сердцем можно распознать, проведя простой тест. Медик активно ведет свой блог и постоянно делится с подписчиками полезными лайфхаками.Все, что вам нужно сделать, — это просто надавить на ноготь. Но только аккуратно! Нажатие должно быть ощутимым, но не болезненным.Если при надавливании вы почувствовали в ногте активную пульсацию, то это плохой знак, говорит эксперт. Также стоит обратить внимание и на то, как меняется цвет ногтя. Если у вас есть проблемы с сердцем, то при интенсивном надавливании на верхушку ногтя попеременно краснеет и бледнеет ложе у его основания — так проявляется псевдокапиллярный пульс, или признак Квинке.«Активная пульсация и смена цвета показывают, что сердцу нужно работать интенсивнее, чем положено. Все это указывает на проблемы с аортальным клапаном», — говорит эксперт.Недостаточность аортального клапана, или аортальная недостаточность, — это дефект сердечного клапана, который определяется неправильным его закрытием, формированием отверстия, через которое кровь возвращается обратно в диастолу (расслабление сердца).Аортальный клапан гарантирует, что кровь не будет течь из аорты обратно в левый желудочек во время фазы диастолы. Однако в случае недостаточности аортального клапана он не закрывается полностью, в результате чего кровь возвращается из аорты в сердце.Изначально человек может не ощущать, что с его сердцем что-то не так. Однако со временем орган слабеет, появляются и другие симптомы:одышка при физических нагрузках,слабость и быстрая утомляемость,учащенное сердцебиение,головокружение,обмороки,отеки лодыжек и стоп.Если вы понимаете, что у вас есть несколько из перечисленных выше симптомов или же вы просто давно не посещали кардиолога, то самое время записаться на прием к врачу. Доктор соберет анамнез, назначит исследования, чтобы проверить работу органа.В случае обнаружения проблем с аортальным клапаном кардиолог назначает медикаментозное лечение. Но если человек страдает от одышки и/или ему угрожает декомпенсация сердца, следует имплантировать искусственный сердечный клапан.В некоторых случаях также можно попытаться восстановить аортальный клапан, хирурги делают это без использования инородных материалов.Какие еще проблемы со здоровьем можно выявить по ногтямНа острый дефицит железа в организме укажут ложкообразные ногти, так называемая койлонихия. Это выглядит как вдавление в середине ногтевой пластины.Ногти интенсивного белого цвета, часто с тонкой зоной от коричневого до розового цвета по внешнему краю укажут на проблемы с печенью.На нехватку витамина В12 укажут пятна на ногтях. Они могут быть серого или даже черного цвета. При этом они не болят и не доставляют никаких неприятных ощущений.Если же ногти стали тонкими и ломкими, то это явный признак гормонального дисбаланса.

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