Зубочистки, ершики, нить и ирригатор: как на самом деле правильно чистить зубы

По данным ВОЗ, 92% людей в мире не умеют правильно чистить зубы. К чему это приводит? У 99% людей есть кариес, у 85% после 30-35 лет — проблемы с деснами. Дело в том, что надо правильно использовать не только зубную щетку и пасту, но и флоссы, и ирригаторы.Регулярная чистка зубов — возможность сохранить здоровье и красоту улыбки. Почему так важно правильно чистить зубы и главное — как это сделать, расскажет гигиенист стоматологического Центра Эстетической Стоматологии Жедрина Алиса.Гигиена важнаВ полости рта постоянно образуется налет — сначала он мягкий, но если вовремя его не удалять, то под действием слюны он минерализуется — затвердевает. Впитывая пищевые и другие красители, налет может визуально изменить цвет зубов и со временем превращается в камень. В налете и камне болезнетворные бактерии, способные вызывать кариес и болезни десен, чувствуют себя лучше всего. Под этими плотными отложениями начало патологических процессов можно пропустить — никаких изменений просто не видно.Убрать в домашних условиях можно только мягкий налет. В этом помогут щетка, паста, которые относят к основным средствам гигиены. Но, как показывает практика, этого оказывается недостаточно, нужно использовать дополнительные предметы гигиены. К их числу относят ирригаторы, флоссы, зубные ершики и зубочистки.ФлоссыИх еще называют зубными нитями. Использовать флоссы надо обязательно — это возможность удалить остатки пищи между зубами и в других труднодоступных местах. Перед покупкой нитей нужно проконсультироваться со специалистом. Существуют разные виды флоссов, которые имеют особенности применения:Вощеные — лучше подходят для новичков, а также людей, у которых промежутки между зубами небольшие. Благодаря специальному покрытию нить легко скользит в промежутках, но нужно соблюдать осторожность — есть риск травм.Невощеные — не имеют пропитки и в процессе использования могут расходиться на волокна, что гарантирует лучшее очищение. Они рекомендованы людям с опытом их использования.Кроме того, нити могут иметь разное сечение. Например, плоские лучше подходят людям с плотно стоящими зубами, круглые — если между зубами крупные промежутки. Нити могут быть ароматизированы, со вкусом мяты, фруктов и др. Это поможет избежать несвежего дыхания.Зубные ершикиЭто инструменты, имеющие тонкий стержень, в который вплетены ворсинки. С его помощью удобно очищать промежутки между зубами, замки брекетов, а также коронки, промывную часть мостовидного протеза и др.Их обязательно использовать людям с большими промежутками между зубами, а также при ношении брекетов, проведенной имплантации и при имеющихся болезнях десен.Ершики помогут легко очистить пространства, которые недоступны щетке. Подбираются они индивидуально в зависимости от толщины (диаметра) и состояния полости рта.ИрригаторыЭто бытовые приборы, которые выдают поток воды или специального раствора под давлением. Это некий душ для зубов и одновременно массаж десен. При помощи специальных насадок удается тщательно удалять остатки пищи, налета не только между зубами, но и в зубодесневых карманах.Ирригаторы нужно использовать ежедневно, а в идеале после каждого приема пищи. Большинство пациентов удивляются количеству удаленных остатков пищи между зубами.Ирригаторы — это не только средство гигиены, но еще и лечебно-профилактический прибор. Его рекомендуют использовать людям с брекетами, а также установленными имплантами, мостовидными протезами для качественной гигиены. И, конечно, людям с заболеваниями десен. Используя специальные растворы и поддерживая гигиену на должном уровне, удается контролировать хронические заболевания и предотвратить их осложнения.ЗубочисткиЭто универсальное средство, позволяющее удалить крупные остатки пищи между зубов. Однако стоматологи настороженно относятся к ним. Начать стоит с того, что неаккуратные действия могут привести к травмам десен, проталкиванию налета в зубодесневой карман. Деревянные зубочистки в процессе использования распадаются на волокна. Частички дерева застревают в мягких тканях, что также может стать причиной воспаления. Хотя в этом плане наиболее опасны пластиковые изделия.Использовать зубочистки оправдано лишь в случае, когда нужно быстро убрать большие куски застрявшей пищи между зубами. Но если такое происходит часто — это повод записаться на прием к стоматологу, чтобы исключить скрытую кариозную полость или же проблемы с деснами.

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