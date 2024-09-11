Апноэ или новообразования: врач Мясников рассказал о сухости во рту как признаке заболеваний

Врач Александр Мясников: сухость во рту может возникать в качества признака как менее, так и более серьезных нарушений.Врач Мясников рассказал на съемках своей программы о сухости во рту как признаке заболеваний. Известный российский медик отметил, что ее появление может свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем – их спектр обширен и включает отклонения разной степени серьезности.«По такому симптому можно выйти на какие-то болезни — полипы, ночное апноэ, травмы, новообразования ротовой полости», - пояснил он.Мясников добавил, что сухость во рту как действительно существующая медицинская проблема должна правильно диагностироваться. В частности, определяя её, врач должен задать пациенту три вопроса: первый – как долго такая сухость ощущается (3 месяца – больше или меньше); второй – возникает ли потребность пить воду ночью; третий – запивает ли человек еду водой. Ответы пациента позволяют специалистам достаточно точно понять, является ли сухость во рту исключительно субъективным ощущением или это действительно симптом, обусловленный каким-то заболеванием.Александр Мясников уточнил, что во многих случаях такую сухость вызывает болезнь Шегрена, представляющая собой аутоиммунное заболевание, при котором поражаются слезные и слюнные железы, возникают ревматоидные проблемы. Кроме того, часто ее причиной бывают проблемы с зубами или искривленная перегородка с нарушением носового дыхания.Женщинам Мясников напомнил, что такая проблема у них нередко развивается из-за наступления менопаузы и далее, по мере возраста, лишь усугубляется. По его словам, с сухостью во рту сталкиваются до 30% женщин в возрасте 60 лет и старше, но это является нормальным, а не патологическим явлением.

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