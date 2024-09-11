«Становится лекарством от реальности»: врач Григорьева назвала 5 ранних признаков алкоголизма

Психолог Карина Григорьева рассказала о поведенческих изменениях, которые свидетельствуют о возможном развитии алкоголизма.Врач Григорьева сообщила, что начинающийся алкоголизм проявляется в симптомах, которые легко ускользают от внимания большинства людей, окружающих пьющего человека. Подобными симптомами становятся изменения психологического мира такого человека, преображение его личности. Близким важно уметь распознавать эти ранние признаки и бить тревогу, пока не поздно, подчеркнула эксперт.Григорьева назвала 5 ранних признаков алкоголизма.Первый. Употребление алкоголя становится для человека не исключительным или каким-то особенным событием, а нормой – например, спиртное принимается во время приемов пищи или по вечерам.Второй. Частота и количество выпиваемого алкоголя увеличиваются – знак того, что в организме формируется толерантность (привыкание). Рвотный рефлекс как реакция на алкоголь притупляется, а обещания ограничивать количество выпивки не выполняются.Третий. Меняется социальное поведение человека – он тяготеет к времяпровождению в пьющих компаниях, ищет мероприятия с выпивкой, становится осведомленным об ассортименте алкогольной продукции и ценах на нее в разных точках.Четвертый. Алкоголь используется как антидепрессант, без него эмоциональное состояние ухудшается.«Человек интуитивно ищет «лекарство от реальности» и свой «глутамат счастья», - сказала о этом Григорьева.Пятый. Все чаще возникают разного рода «хмельные приключения» – неадекватные или рискованные поступки, потери вещей, случайные знакомства.«Ранние симптомы алкоголизма могут быть неочевидными, но их важно распознать, чтобы предотвратить дальнейшее развитие зависимости. Не забывайте, принятие мер на ранней стадии может предотвратить трагедию», - констатировала психолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки