Зубочистки, ершики, нить и ирригатор: как на самом деле правильно чистить зубы

По данным ВОЗ, 92% людей в мире не умеют правильно чистить зубы. К чему это приводит? У 99% людей есть кариес, у 85% после 30-35 лет — проблемы с деснами. Дело в том, что надо правильно использовать не только зубную щетку и пасту, но и флоссы, и ирригаторы.Регулярная чистка зубов — возможность сохранить здоровье и красоту улыбки. Почему так важно правильно чистить зубы и, главное, как это сделать, расскажет гигиенист стоматологического Центра эстетической стоматологии Алиса Жедрина.Гигиена важнаВ полости рта постоянно образуется налет. Сначала он мягкий, но если вовремя его не удалять, то под действием слюны он минерализуется — затвердевает. Впитывая пищевые и другие красители, налет может визуально изменить цвет зубов и со временем превращается в камень. В налете и камне болезнетворные бактерии, способные вызывать кариес и болезни десен, чувствуют себя лучше всего. Под этими плотными отложениями начало патологических процессов можно пропустить: никаких изменений просто не видно.Убрать в домашних условиях можно только мягкий налет. В этом помогут щетка, паста, которые относят к основным средствам гигиены. Но, как показывает практика, этого оказывается недостаточно, нужно использовать дополнительные предметы гигиены. К их числу относят ирригаторы, флоссы, зубные ершики и зубочистки.ФлоссыИх еще называют зубными нитями. Использовать флоссы надо обязательно — это возможность удалить остатки пищи между зубами и в других труднодоступных местах. Перед покупкой нитей нужно проконсультироваться со специалистом. Существуют разные виды флоссов, которые имеют особенности применения.Вощеные — лучше подходят для новичков, а также людей, у которых промежутки между зубами небольшие. Благодаря специальному покрытию нить легко скользит в промежутках, но нужно соблюдать осторожность, есть риск травм.Невощеные — не имеют пропитки и в процессе использования могут расходиться на волокна, что гарантирует лучшее очищение. Они рекомендованы людям с опытом их использования.Кроме того, нити могут иметь разное сечение. Например, плоские лучше подходят людям с плотно стоящими зубами, круглые — если между зубами крупные промежутки. Нити могут быть ароматизированы, со вкусом мяты, фруктов и др. Это поможет избежать несвежего дыхания.Зубные ершикиЭто инструменты, имеющие тонкий стержень, в который вплетены ворсинки. С его помощью удобно очищать промежутки между зубами, замки брекетов, а также коронки, промывную часть мостовидного протеза и др.Их обязательно использовать людям с большими промежутками между зубами, а также при ношении брекетов, проведенной имплантации и при имеющихся болезнях десен.Ершики помогут легко очистить пространства, которые недоступны щетке. Подбираются они индивидуально — в зависимости от толщины (диаметра) и состояния полости рта.ИрригаторыЭто бытовые приборы, которые выдают поток воды или специального раствора под давлением. Это некий душ для зубов и одновременно массаж десен. При помощи специальных насадок удается тщательно удалять остатки пищи и налета не только между зубами, но и в зубодесневых карманах.Ирригаторы нужно использовать ежедневно, а в идеале после каждого приема пищи. Большинство пациентов удивляются количеству удаленных остатков пищи между зубами.Ирригатор — это не только средство гигиены, но еще и лечебно-профилактический прибор. Его рекомендуют использовать людям с брекетами, а также установленными имплантатами и мостовидными протезами для качественной гигиены. И, конечно, людям с заболеваниями десен. Используя специальные растворы и поддерживая гигиену на должном уровне, удается контролировать хронические заболевания и предотвратить их осложнения.ЗубочисткиЭто универсальное средство, позволяющее удалить крупные остатки пищи между зубов. Однако стоматологи настороженно относятся к ним. Начать стоит с того, что неаккуратные действия могут привести к травмам десен, проталкиванию налета в зубодесневой карман. Деревянные зубочистки в процессе использования распадаются на волокна. Частички дерева застревают в мягких тканях, что также может стать причиной воспаления. Хотя в этом плане наиболее опасны пластиковые изделия.Использовать зубочистки можно лишь в случае, когда нужно быстро убрать большие куски застрявшей пищи между зубами. Но если такое происходит часто, это повод записаться на прием к стоматологу, чтобы исключить скрытую кариозную полость или же проблемы с деснами.

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