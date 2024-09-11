Диетолог Садыков делится трюком, как получить максимум железа из пищи при низком гемоглобине
Гемоглобин — это белок, который содержит большое количество железа и обеспечивает транспортировку кислорода от легких ко всем тканям, органам и системам. Поэтому при нехватке железа уровень гемоглобина падает, из-за чего страдает весь организм. Рассказываем, как изменить свой рацион, чтобы удерживать этот показатель в норме.
«Дефицит железа может возникнуть у людей разных возрастов и пола, но есть определенные группы, которые особенно подвержены этому», — говорит врач-диетолог Рустем Садыков.
В группе риска развития анемии:
дети — подрастающий организм нуждается в повышенном количестве железа для формирования крови и тканей;
беременные женщины — железо необходимо для развития плода;
женщины в период менструации — железо расходуется для компенсации кровяных потерь;
люди с хроническими заболеваниями — болезни желудочно-кишечного тракта нарушают всасывание железа, кроме того, гемоглобин падает при хронических кровопотерях;
Вегетарианцы и веганы — отказ от мяса и птицы повышает риск дефицита железа.
Низкий гемоглобин: симптомы
«Самый частый признак — усталость и постоянная слабость, что связано с нехваткой энергии и кислорода в тканях. Могут появиться головокружение и одышка даже при небольшой физической нагрузке. Кожа становится бледной, ногти ломкими, волосы слабеют и сильно выпадают», — рассказывает эксперт.
При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу. Наряду с приемом лекарств, повысить уровень гемоглобина поможет рацион, богатый железом.
Продукты, которые повышают гемоглобин
Мясо. Говядина, свинина, баранина — источники гемового железа, того самого, которое содержится в гемоглобине и лучше всего усваивается организмом. Особенно много этого микроэлемента в печени и почках.
Рыба. Лосось, тунец, скумбрия также содержат гемовое железо. Кроме того, в них много и других полезных микроэлементов: кальция, фосфора, магния, йода, а также жирных кислот омега-3.
Птица. Курица и индейка — источники гемового железа, которое поднимает уровень гемоглобина.
Бобовые. Фасоль, чечевица, горох также богаты железом, но оно усваивается хуже, чем железо из продуктов животного происхождения.
Зеленые листовые овощи. Шпинат, капуста, брокколи содержат железо и витамин С, который помогает усвоению микроэлемента.
Сухофрукты. Изюм, чернослив, курага содержат много железа и калия.
Орехи и семена. Грецкие орехи, миндаль, фундук, семена тыквы, кунжута и подсолнечника — источники железа, а также витаминов и полезных жиров.
Как помочь организму лучше усвоить железо
Врач советует: чтобы получить максимум пользы из своего рациона, ешьте продукты, богатые железом, с продуктами, в которых много витамина С.
Добавьте к порции мяса или рыбы салат с красным сладким перцем, томатами и шпинатом — такое сочетание повысит усвоение железа. Кроме того, много витамина С в петрушке, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Учтите, что в процессе термической обработки уже при температуре 90 градусов витамин С разрушается. Поэтому ешьте овощи сырыми.
Еще одно правило, которое поможет организму получить больше железа, — это отказ от чая и кофе во время и сразу после еды. Эти напитки содержат полифенолы, которые, как показали исследования, блокируют усвоение железа.
«Учтите, что употребление продуктов, богатых железом, — это лишь часть решения проблемы. Обязательно обратитесь к врачу, который определит причину дефицита железа и назначит правильное лечение», — говорит Садыков.
Главное — не заниматься самолечением. Так, весной этого года в Петербурге 14-летний подросток умер после домашнего лечения анемии.
«Самостоятельный и бесконтрольный прием железосодержащих препаратов может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником и печенью», — предупреждает врач-педиатр Елена Парецкая.
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