Диетолог Садыков делится трюком, как получить максимум железа из пищи при низком гемоглобине

Прием препаратов железа без назначения врача может быть опасен. Чрезмерное накопление этого микроэлемента в организме чревато проблемами с печенью и желудком. Поэтому лучшее решение для профилактики анемии — получать необходимое железо из рациона.Гемоглобин — это белок, который содержит большое количество железа и обеспечивает транспортировку кислорода от легких ко всем тканям, органам и системам. Поэтому при нехватке железа уровень гемоглобина падает, из-за чего страдает весь организм. Рассказываем, как изменить свой рацион, чтобы удерживать этот показатель в норме.«Дефицит железа может возникнуть у людей разных возрастов и пола, но есть определенные группы, которые особенно подвержены этому», — говорит врач-диетолог Рустем Садыков.В группе риска развития анемии:дети — подрастающий организм нуждается в повышенном количестве железа для формирования крови и тканей;беременные женщины — железо необходимо для развития плода;женщины в период менструации — железо расходуется для компенсации кровяных потерь;люди с хроническими заболеваниями — болезни желудочно-кишечного тракта нарушают всасывание железа, кроме того, гемоглобин падает при хронических кровопотерях;Вегетарианцы и веганы — отказ от мяса и птицы повышает риск дефицита железа.Низкий гемоглобин: симптомы«Самый частый признак — усталость и постоянная слабость, что связано с нехваткой энергии и кислорода в тканях. Могут появиться головокружение и одышка даже при небольшой физической нагрузке. Кожа становится бледной, ногти ломкими, волосы слабеют и сильно выпадают», — рассказывает эксперт.При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу. Наряду с приемом лекарств, повысить уровень гемоглобина поможет рацион, богатый железом.Продукты, которые повышают гемоглобинМясо. Говядина, свинина, баранина — источники гемового железа, того самого, которое содержится в гемоглобине и лучше всего усваивается организмом. Особенно много этого микроэлемента в печени и почках.Рыба. Лосось, тунец, скумбрия также содержат гемовое железо. Кроме того, в них много и других полезных микроэлементов: кальция, фосфора, магния, йода, а также жирных кислот омега-3.Птица. Курица и индейка — источники гемового железа, которое поднимает уровень гемоглобина.Бобовые. Фасоль, чечевица, горох также богаты железом, но оно усваивается хуже, чем железо из продуктов животного происхождения.Зеленые листовые овощи. Шпинат, капуста, брокколи содержат железо и витамин С, который помогает усвоению микроэлемента.Сухофрукты. Изюм, чернослив, курага содержат много железа и калия.Орехи и семена. Грецкие орехи, миндаль, фундук, семена тыквы, кунжута и подсолнечника — источники железа, а также витаминов и полезных жиров.Как помочь организму лучше усвоить железоВрач советует: чтобы получить максимум пользы из своего рациона, ешьте продукты, богатые железом, с продуктами, в которых много витамина С.Добавьте к порции мяса или рыбы салат с красным сладким перцем, томатами и шпинатом — такое сочетание повысит усвоение железа. Кроме того, много витамина С в петрушке, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Учтите, что в процессе термической обработки уже при температуре 90 градусов витамин С разрушается. Поэтому ешьте овощи сырыми.Еще одно правило, которое поможет организму получить больше железа, — это отказ от чая и кофе во время и сразу после еды. Эти напитки содержат полифенолы, которые, как показали исследования, блокируют усвоение железа.«Учтите, что употребление продуктов, богатых железом, — это лишь часть решения проблемы. Обязательно обратитесь к врачу, который определит причину дефицита железа и назначит правильное лечение», — говорит Садыков.Главное — не заниматься самолечением. Так, весной этого года в Петербурге 14-летний подросток умер после домашнего лечения анемии.«Самостоятельный и бесконтрольный прием железосодержащих препаратов может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником и печенью», — предупреждает врач-педиатр Елена Парецкая.

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