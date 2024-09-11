Достаточно спать и больше ходить пешком: врач Юсипова назвала способы снизить сахар без лекарств
Врач Юсипова назвала способы снизить сахар без использования лекарств. Одним из таких способов, отметила она, является соблюдение гигиены сна, возможность достаточно спать.
«Рост уровня сахара в крови связан с тем, как мы спали ночью. Качественный хороший сон — это неотъемлемый залог правильного образа жизни. Ученые доказали, что плохой сон выражается в пиках роста глюкозы», - сообщила медик.
Еще один способ снизить уровень сахара в крови без лекарств – это увеличение своей физической активности. Юсипова подчеркнула, что для снижения глюкозы необходимо постоянное активное движение. Медик пояснила, что при движении гюкоза расходуется на работу мышц, и в результате ее уровень идет на спад. В частности, врач советует больше ходить пешком.
«Если человек много ходит пешком, то датчик на нем в абсолютном большинстве случаев покажет меньший уровень глюкозы, чем если он сидит на своем мягком диване».
Также доступным методом контролировать уровень сахара является грамотно выстроенный рацион. В своем питании нужно делать выбор в пользу продуктов с низким гликемическим индексом (чаще есть овощи, бобовые и зелень), употреблять меньше высокоуглеводных и крахмалосодержащих продуктов, и в идеале следует полностью отказаться от фастфуда.
Если нет противопоказаний, можно использовать яблочный уксус.
«Яблочный уксус может похвастаться антигликемическим эффектом. После еды уровень сахара в крови могут снизить две чайные ложки яблочного уксуса, разбавленные в негорячей воде, которые употребляются при приеме пищи», - поделилась специалист.
Юсипова обратила внимание на то, что рост уровня сахара часто бывает следствием стресса и усиленной выработки кортизола. Поэтому важно развивать свою стрессоустойчивость, при необходимости обращаться за помощью к психологам, тем более что сегодня доступны бесплатные горячие линии, пишет «Доктор Питер».
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