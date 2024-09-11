Кардиолог раскрыл, какой пульс в состоянии покоя опасен для жизни

Пульс выше 80 ударов в минуту в состоянии покоя может представлять опасность для жизни человека, рассказал кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов. Он отметил, что подобное состояние называется тахикардией.Пульс в состоянии покоя выше 80 ударов в минуту ассоциируется с увеличением общей смертности, частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При патологии причиной тахикардии могут являться анемия, лихорадка, интоксикация, нарушение гормонального фона, кровопотеря и так далее, — заявил Курбанмагомедов.Врач подчеркнул, что в первую очередь необходимо выявить причину учащенного сердцебиения, чтобы выбрать правильную тактику терапии. Кроме этого, по его словам, важно зарегистрировать нарушение ритма сердца на ЭКГ для решения вопроса о методе лечения тахикардии.Ранее кардиолог Мария Лобова заявила, что инфаркт миокарда чаще всего протекает достаточно выраженно и специфично. Однако его симптомы порой могут протекать нетипично и «маскироваться» под другие заболевания, предостерегла специалист. По ее словам, обычно приступ сопровождает интенсивная жгучая и режущая боль за грудиной.

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