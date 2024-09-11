Названа привычка, провоцирующая риск развития болезни Альцгеймера
Эта, казалось бы, безобидная привычка может нарушить целостность слизистой оболочки носа, создавая благоприятные условия для проникновения в организм различных патогенных микроорганизмов. Бактерии, вирусы и грибки, попадая в кровоток, способны вызвать воспалительные процессы, которые могут распространиться на головной мозг.
С течением времени такое хроническое воспаление может привести к повреждению мозговых клеток, что в свою очередь может стать причиной развития деменции, в частности болезни Альцгеймера. Для тех, кто не может полностью отказаться от этой привычки, эксперты настоятельно рекомендуют уделять особое внимание гигиене рук, чтобы минимизировать риски.
Однако важно отметить, что проникновение бактерий - это лишь один из многих факторов, которые могут способствовать повреждению мозга. Ученые подчеркивают, что ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера играют такие факторы, как накопление бета-амилоидных пептидов и тау-белка, которые приводят к постепенной гибели нейронов.
Кроме того, исследователи обращают внимание на то, что нейровоспаления, вызванные травмами головы или инфекциями, также могут вносить свой вклад в развитие слабоумия. Это подчеркивает сложность и многофакторность процессов, приводящих к дегенеративным изменениям в мозге.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Неврология
Добавить комментарий