Бразильские ученые выяснили, как пожилым женщинам защититься от атеросклероза

Бразильские ученые из Государственного университета Сан-Паулу пришли к выводу, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) способствуют снижению риска возникновения у пожилых женщин. Для этого они провели соответствующий эксперимент, в котором приняли участие 92 женщины пожилого возраста.Предварительно ученые провели оценку уровня физической активности, здоровья и ряда других параметров у участниц эксперимента, после чего разделили их на три группы. Представители первой должна была заниматься ВИИТ на протяжении 9 месяцев, вторая делала упор на силовые тренировки, а участницы третьей группы занимались силовыми и умеренными аэробными упражнениями.Как выяснилось, у участниц первой группы улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы и снизилось систолическое кровяное давление. А это важно для предотвращения развития атеросклероза.

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