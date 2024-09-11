Бразильские ученые выяснили, как пожилым женщинам защититься от атеросклероза
Предварительно ученые провели оценку уровня физической активности, здоровья и ряда других параметров у участниц эксперимента, после чего разделили их на три группы. Представители первой должна была заниматься ВИИТ на протяжении 9 месяцев, вторая делала упор на силовые тренировки, а участницы третьей группы занимались силовыми и умеренными аэробными упражнениями.
Как выяснилось, у участниц первой группы улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы и снизилось систолическое кровяное давление. А это важно для предотвращения развития атеросклероза.
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