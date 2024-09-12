Что такое пищевая непереносимость и как она проявляется: объясняет врач

«Самое опасное – это осложнения»: врач Каневская указала на особенности пищевой непереносимостиДоктор медицинских наук Светлана Каневская: пищевую непереносимость нужно отличать от аллергии, это не одно и то же.Врач Каневская рассказала в интервью, что пищевая непереносимость подразумевает широкий спектр неблагоприятных реакций организма на определенные компоненты или вещества продуктов питания.«Её иногда путают или ошибочно называют «пищевой аллергией». В реальности пищевая непереносимость затрагивает пищеварительную систему, в то время как пищевая аллергия — иммунную», - сообщила медик в комментарии «КП».Каневская пояснила, что пища состоит из белков, углеводов, жиров, микроэлементов, витаминов, природных химикалий – все эти вещества могут вызывать негативную реакцию организма в зависимости от каких-то индивидуальных особенностей его функционирования и состояния пищеварительного тракта. Например, такую реакцию может провоцировать лактоза – сахар, присутствующий в молоке. Если у человека появляется непереносимость лактозы, употребление молочных продуктов у него будет ухудшать самочувствие, приводя к вздутию живота, обильным газам, болям, нарушению стула.Еще довольно часто встречается непереносимость таких натуральных веществ и продуктов как глютен (белок злаков), орехи и семечки, морепродукты, цитрусовые, помидоры, клубника.Указывая на особенности пищевой непереносимости, Каневская добавила, что её провокаторами могут быть и искусственные добавки в продуктах: те же консерванты или глутамат натрия.Как проявляется пищевая непереносимость. По словам врача, у нее нет специфических симптомов, непереносимость может проявляться как другое заболевание – например, как пищевое отравление, простуда, ревматизм, астма и не только.Симптомы, которые могут при этом возникать:Боль и вздутие живота;Метеоризм и диарея;Синдром раздраженного кишечника (СРК);Кожные высыпания и дерматиты;Язвы во рту;Головные боли и мигрени;Боли в мышцах и суставах.«Самое опасное при нелеченой пищевой непереносимости – это осложнения. Они могут затрагивать не только желудочно-кишечный тракт, но и проявляться в виде тяжелых системных реакций, таких, как отек Квинке и крапивница, вплоть до приступов бронхиальной астмы, обострения аллергического ринита, развития аутоиммунных заболеваний», - констатировала специалист.

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