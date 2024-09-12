Врач Григорьян рассказал, что помогает избежать образования тромбов в артериях и венах

Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян поделился советами о профилактике тромбообразования.В нашем теле присутствуют артерии и вены. По артериям кровь от сердца поступает к органам. Образование тромбов в них тесно связано с развитием атеросклероза и появлением атеросклеротических бляшек – образований из жира и кальция, возникающих на стенках внутри артерий, обычно подвергающихся воспалению. Такие бляшки могут расти, и если достигают размера, при котором закупоривают пространство артерии вплоть до прекращения кровотока, в области закупорки возникают тромбы. Последствием этого могут стать инфаркт или инсульт.Медик ответил, что помогает избежать образования тромбов в артериях. По его словам, для их профилактики следует корректировать рацион питания.«Нужно уменьшить потребление животных жиров, быстро усваиваемых углеводов, увеличить в рационе объем продуктов растительного происхождения. Важно ограничить количество поваренной соли – повышенное потребление соли ускоряет процесс формирования бляшки», - подчеркнул Ашот Григорьян.Хирург добавил, что риск тромбоза артерий повышается при часто употреблении энергетических напитков, с ними нужно быть очень осторожными.Также Григорьян поделился способами избежать образования тромбов в венах, по которым кровь поступает от органов к сердцу. Врач отметил, что эффективнее всего в этом деле помогает адекватная подвижность, для здоровья вен важно не сидеть подогу на стуле.«Простой способ профилактики — каждый час делать паузу и вставать с рабочего места, «расхаживать» ноги. Если встать и пройтись невозможно, следует сидя поочередно напрягать икроножные мышцы, тем самым способствуя возврату крови к сердцу», - подсказал хирург.Он предупредил, что тромбообразованию вен нижних конечностей способствует длительное нахождение в вертикальном положении, а также долгое ношение тесной обуви или высоких каблуков – всего этого нужно избегать.

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