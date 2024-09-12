Простуда, грипп или COVID-19: врач Арсланова ответила, как различить сезонные инфекции

Врач Айгуль Арсланова: если первым возникает насморк, это говорит о простуде.Уфимский врач общей практики Арсланова ответила UfaTime.ru, как различить главные сезонные инфекции из категории ОРВИ – простуду, грипп и COVID-19.Простуда. Врач отметила, что она обычно начинается с насморка, незначительного озноба, зуда, дискомфорта в горле, чихания. Простуде свойственно поступательное развитие от более легких симптомов к некоторому усилению недомогания. Данный тип респираторных инфекций длится обычно несколько дней без возникновения очень тяжелых состояний и серьезных последствий.Грипп. Арсланова подчеркнула, что грипп отличает бурное начало: человек, почувствовав недомогание, очень быстро начинает ощущать усиление жара из-за температуры, которая за короткое время дорастает до высоких значений (выше 38 градусов). Дополнительно возникают слабость, ломота или боли в мышцах и суставах.«Грипп требует внимательного отношения и отслеживания состояния пациента, так как может привести к осложнениям, например, пневмонии. Для профилактики гриппа рекомендуется проводить вакцинацию и соблюдать гигиенические правила», - констатировала врач.COVID-19. По словам медиа, его симптомы могут варьироваться у разных людей – они бывают схожи как с гриппом, так и с простудой. Отличием коронавирусной инфекции считаются потеря обоняния и вкуса, затрудненное дыхание, боли в груди. При заболевании ковидом также нужно контролировать то, как заболевший переносит свое недомогание – в некоторых случаях эта инфекция вызывает развитие тяжелых осложнений.

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