Диетолог Линдси Уолфорд рассказала о воздействии яблочного уксуса на организм

Яблочный уксус, как оказалось, обладает рядом полезных свойств для организма человека, но его употребление требует осторожности. Эта информация была представлена Линдси Уолфорд, опытным диетологом из Онкологического центра доктора медицинских наук Андерсона при Техасском университете. В интервью она поделилась своими экспертными знаниями о влиянии яблочного уксуса на здоровье.Многие люди верят в чудодейственные свойства яблочного уксуса, приписывая ему способность помогать в снижении веса и нормализации уровней сахара и холестерина в крови. Однако Уолфорд подчеркнула, что эти утверждения лишь частично соответствуют действительности.Интересно отметить, что некоторые научные исследования действительно подтверждают положительное влияние яблочного уксуса на организм. Так, в 2023 году в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare было опубликовано небольшое исследование, результаты которого показали, что ежедневное потребление двух столовых ложек яблочного уксуса в течение двух месяцев может привести к значительному снижению уровня гликированного гемоглобина. Этот показатель важен для оценки среднего содержания глюкозы в крови за последние три месяца.Другое исследование продемонстрировало, что такая же доза яблочного уксуса способна уменьшать концентрацию липопротеинов низкой плотности, известных как "плохой" холестерин. Однако Уолфорд обратила внимание на то, что большинство подобных исследований проводились на очень малых выборках, что может ставить под сомнение достоверность полученных результатов.Несмотря на это, диетолог подтвердила, что яблочный уксус действительно может быть полезен для здоровья. Одно из его главных достоинств - содержание натуральных пробиотиков. Эти микроорганизмы, безопасные для человека, способствуют восстановлению нормальной микрофлоры органов, особенно желудочно-кишечного тракта.Пробиотики играют важную роль в поддержании здоровья кишечных бактерий, которые, в свою очередь, связаны с иммунитетом, пищеварением и даже здоровьем мозга. Таким образом, яблочный уксус может оказывать комплексное положительное влияние на организм.Однако Уолфорд предупредила о необходимости правильного употребления яблочного уксуса для получения максимальной пользы. Она особо подчеркнула опасность использования неразбавленного уксуса, который может вызвать эрозию зубной эмали и повредить пищевод. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и правильно разбавлять уксус перед употреблением.

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