Scientific Reports: кофе и чай могут снизить риск слабоумия у гипертоников

Исследователи обнаружили, что умеренное ежедневное употребление кофе и чая связано со снижением риска развития деменции любой причины и сосудистой деменции у людей с гипертонией, основываясь на данных 453 913 участников из Британского биобанка.В недавнем исследовании, опубликованном в Scientific Reports, группа исследователей изучала связь между потреблением кофе и чая и риском развития деменции (снижения умственных способностей, влияющего на повседневную жизнь) у людей с гипертонией, используя данные 453 913 участников из Биобанка Соединенного Королевства (UK).Гипертония поражает треть взрослых людей во всем мире и связана с повышенным риском слабоумия, особенно болезни Альцгеймера (заболевание мозга, вызывающее потерю памяти и снижение когнитивных способностей). Контроль гипертонии может снизить случаи слабоумия на 40%.Кофе и чай, содержащие кофеин и хлорогеновую кислоту, могут помочь предотвратить деменцию посредством нейропротекции и уменьшения воспаления. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить влияние этих напитков на риск деменции у гипертоников.Исследование UK Biobank — это крупное популяционное исследование, в котором приняли участие более 500 000 человек в возрасте от 39 до 74 лет с 2006 по 2010 год в Уэльсе, Англии и Шотландии. Участники прошли медицинский осмотр и заполнили анкеты, а их результаты в отношении здоровья постоянно контролировались с помощью электронных записей из первичной медицинской помощи, госпитализаций и регистров смерти.Британский биобанк собрал обширные генетические и медицинские данные для изучения образа жизни и генетических влияний на заболевания у людей среднего и пожилого возраста. Все участники дали информированное согласие, и исследование соответствует этическим принципам Хельсинкской декларации с одобрения Северо-Западного многоцентрового исследовательского этического комитета.Из 502 370 первоначально набранных участников, лица были исключены из-за отсутствия исходных данных, отсутствия измерений артериального давления, вторичной гипертонии, отсутствия информации о потреблении кофе и чая или исходного диагноза деменции. Это привело к окончательной когорте из 453 913 участников, за которыми в среднем наблюдали в течение 15,12 лет до апреля 2024 года.Статус гипертонии определялся с использованием данных самоотчета, больничных записей и измерений артериального давления. Потребление кофе и чая оценивалось с помощью опросника частоты приема пищи, в то время как диагнозы деменции были получены из первичной медицинской помощи и записей о госпитализации.Для анализа взаимосвязи между потреблением кофе, чая и кофеина и риском развития деменции у лиц с гипертонией и без нее использовались модели пропорциональной регрессии риска Кокса.Исследование включало 453 913 участников, из которых 54,62% страдали гипертонией. Средний возраст составил 72,39 года, 54,33% были женщинами, а 94,13% идентифицировали себя как белые. В течение среднего периода наблюдения в 15,12 лет у людей с гипертонией наблюдалась более высокая заболеваемость деменцией любой причины, болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией по сравнению с людьми без гипертонии.У участников с гипертонией также было меньшее медианное время выживания. Значительные различия были отмечены между гипертоническими и негипертоническими лицами по возрасту, полу, этнической принадлежности, образованию, роду занятий, курению, диете, индексу массы тела (ИМТ), потреблению алкоголя, физической активности, семейному анамнезу деменции, социальным отношениям и другим факторам здоровья. После корректировки этих переменных было обнаружено, что у лиц с гипертонией более высокий риск развития деменции любой причины, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.Что касается потребления кофе, то у людей с гипертонией, выпивающих от 0,5 до 1 чашки кофе в день, был самый низкий риск развития деменции любой причины.Однако не было выявлено значимой связи между потреблением кофе и риском развития болезни Альцгеймера или сосудистой деменции у лиц с гипертонией, а также не было выявлено значимой связи между потреблением кофе и риском развития деменции у лиц без гипертонии.Потребление чая было связано с более низким риском деменции любой причины у гипертоников, особенно среди тех, кто потреблял от четырех до пяти чашек в день. Не было никакой связи между потреблением чая и риском деменции у участников без гипертонии.Кроме того, у людей с гипертонией, употреблявших и кофе, и чай, наблюдался сниженный риск развития деменции любой причины и болезни Альцгеймера, особенно у тех, кто употреблял умеренное количество обоих напитков.Молотый кофе был связан с более низким риском развития деменции по любой причине и сосудистой деменции как у гипертоников, так и у негипертоников по сравнению с декофеинизированным кофе. Исследование не обнаружило значимой связи между температурой горячих напитков и риском деменции.Потребление кофеина также было связано со снижением риска развития деменции любой этиологии и сосудистой деменции у участников с гипертонией, при этом самый низкий риск наблюдался у тех, кто потреблял умеренное количество кофеина.Напротив, не было выявлено значимой связи между потреблением кофеина и риском болезни Альцгеймера или сосудистой деменции у лиц, не страдающих гипертонией.Подводя итог, в этом исследовании люди с гипертонией имели более высокий риск развития деменции по сравнению с людьми без гипертонии. Потребление кофе и чая было связано с риском деменции в общей популяции, при этом самый низкий риск наблюдался среди людей с гипертонией, которые выпивали 0,5-1 чашку кофе или 4-5 чашек чая в день.Эта значимая связь между потреблением кофе и чая и риском развития деменции любой причины и сосудистой деменции была более выражена у лиц с гипертонией, чем у лиц без гипертонии.Кроме того, употребление молотого кофе было связано с самым низким риском развития деменции любой этиологии и сосудистой деменции, при этом не было никакой связи между температурой горячего напитка и риском развития деменции.

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