Опасно ли это для жизни? Кардиолог объяснил, что на самом деле происходит при отмене статинов

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили: самостоятельно отменяя назначенные ему статины, пациент увеличивает свой риск пострадать от инфаркта или инсульта.Такие лекарства как статины назначаются людям с высоким уровнем холестерина в крови и наличием атеросклеротических бляшек в артериях. Они блокируют выработку фермента, который активизирует синтез холестерина печенью. В результате снижается его уровень, ограничивается рост существующих бляшек и предотвращается появление новых.Нередко случается, что человек, который принимал какое-то время статины, прекращает их прием, замечая в своем самочувствии явные улучшения. Многие пациенты делают это, полагая, что постоянно принимать лекарства вредно.Кардиолог Гаглошвили объяснил, насколько такое решение опасно ли это для жизни.«Перестанете пить лекарство — у вас повысится холестерин до тех значений, которые были до приема статинов. После отмены препаратов его уровень повысится в течение двух-трех недель», - уточнил медик, что на самом деле происходит при отмене статинов.Гаглошвили подчеркнул, что увеличение уровня холестерина повышает для человека риск инфарктов и инсультов – именно для его минимизации статины и назначают. Кардиолог обратил внимание на то, что при имеющихся показаниях к приему статинов нормализовать холестерин нелекарственными способами пациент не сможет – этому не поможет даже строгое соблюдение диеты. По его словам, правильное питание является лишь дополнением к приему препаратов.«Статины назначаются пациентам с высоким уровнем холестерина, у которых есть факторы риска – сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония. Решение о назначении препаратов принимает исключительно врач, изучив состояние пациента, его историю болезни и наличие хронических заболеваний, а также индивидуальные риски и противопоказания. Принимать статины следует регулярно и постоянно, без перерывов, под наблюдением врача», - резюмировал кардиолог.

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