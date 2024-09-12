Терапевт Хухрев назвал три ошибки, которые вредят почкам в пожилом возрасте

Злоупотребление солью, привычка пить мало воды и отказ от лечения гипертонии вредят почкам в пожилом возрасте. Чтобы избежать последствий, стоит пересмотреть образ жизни и ежедневно употреблять оптимальное количество воды, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.Специалист предупредил, что при гипертонии происходит гибель нефронов – структурно-функциональной единицы почки."Поэтому пожилым с повышенным давлением нужно обязательно принимать рекомендуемые врачом препараты для его стабилизации", – указал эксперт.Кроме того, вред почкам наносит избыточное потребление соли. Это связано с тем, что натрий провоцирует повышение давления, объяснил Хухрев."Кроме того, пожилые часто пьют мало воды. Из-за недостатка жидкости моча становится более концентрированной, что может привести к формированию камней в почках", – сказал он.Чтобы сохранить здоровье органа, эксперт посоветовал пенсионерам ежедневно пить 1,5 литра воды.

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