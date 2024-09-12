Влияет на сердечников: врачи дали советы о том, как пережить мощную магнитную бурю
У кого может резко ухудшиться самочувствие. Магнитные бури влияют на самочувствие сердечников и ревматиков, пожилых людей, пациентов с неврологическими болезнями, артритом, анемией, бронхиальной астмой, тревожным и депрессивным расстройствами.
Какие недомогания могут возникать. В периоды магнитных бурь возникают головные боли, скачки артериального давления, перепады настроения, раздражительность, учащенное сердцебиение, боли в суставах, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.
Как пережить мощную магнитную бурю. Врачи дают следующие советы:
Не переутомляться, избегать интенсивных умственных и физических нагрузок;
Стараться соблюдать режим труда и отдыха, чаще делать перерывы в работе;
Высыпаться;
Избегать стресса;
Правильно питаться – употреблять достаточно воды, овощи, фрукты, зелень, орехи, рыбу, молочные продукты;
Исключить из рациона жирную, жареную, соленую пищу;
Отказаться от сигарет, употребления кофе и алкоголя – эти психостимуляторы лишь усиливают стресс.
«Сократить влияние магнитных бурь на здоровье до минимума помогают стимулирующие кровообращение и повышающие общий тонус организма прогулки на свежем воздухе, неспешная йога или плавание. Людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими патологиями важно не забывать принимать прописанные препараты», - проинформировала «Лента.ру».
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