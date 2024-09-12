Ешьте 300 граммов этих овощей каждый день, и через 2 недели ваше давление заметно снизится
Одна из главных причин высокого давления — блюда с высоким содержанием соли, которые задерживают жидкость в организме и приводят к отекам. И наоборот: есть продукты, которые давление понижают.
Как оказалось, с этим отлично справляются различные виды капусты: цветная и белая, брокколи и брюссельская.
Австралийские ученые из Научно-исследовательского института инноваций в области питания и здоровья провели эксперимент. Они набрали 18 женщин от 66 до 70 лет с повышенным систолическим (то есть верхним) давлением — 135-145 мм рт. ст.
Одну группу попросили включить в рацион капусту, а другую — корнеплоды и тыквенные. Вот как выглядел их рацион.
Первая группа: 300 граммов в день крестоцветных овощей (брокколи, листовая капуста, цветная капуста и белокочанная капуста), употребленные в виде двух супов — один на обед и один на ужин (примерно 600 мл супа в день).
Участницам выдавали супы, приготовленные строго по рецепту: 40% брокколи, 25% цветной капусты, 25% белокочанной и 10% кудрявой. При этом блюдо нельзя было солить.
Для удобства овощи измельчали, отваривали и немедленно замораживали при температуре ?18 °C. В таких условиях готовый суп может храниться до 6 недель.
Вторая группа: ежедневно 300 граммов картофеля, батата, моркови и тыквы в виде супов на обед и ужин. Солить супы второй группе также запрещалось.
При этом все участники должны были завтракать и перекусывать привычными для них продуктами. Однако в течение 2 часов после употребления овощного супа следовало избегать каких-либо других закусок.
Во время эксперимента обе группы носили манжеты для круглосуточного измерения давления.
Спустя две недели у женщин, которые питались капустными супами, среднесуточное давление стабильно снизилось на 2,5 мм рт. ст., а показатели дневного давления — на 3,6 мм рт. ст.
«Ежедневное потребление 300 граммов крестоцветных овощей в течение 2 недель привело к снижению систолического артериального давления у людей среднего и пожилого возраста с умеренно повышенным артериальным давлением по сравнению с корнеплодами и тыквенными овощами», — приходят к выводу авторы исследования, опубликованного в журнале BMC Medicine.
Кроме того, ученые обнаружили, что уровень триглицеридов в сыворотке был значительно ниже в первой группе. А общий уровень холестерина снизился у всех участниц эксперимента.
Еще одна польза от овощных супов — заметное снижение веса. На капустных блюдах женщинам удалось похудеть в среднем на 1,9 кг, а на картофельных и тыквенных участницы сбросили 1,3 кг.
Лечебный эффект крестоцветных овощей ученые объяснили органическими соединениями, которые называются глюкозинолатами и изотиоцианатами. Предыдущие исследования на животных уже показали, что эти вещества в составе капусты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
К сожалению, большинство людей едят недостаточно крестоцветных овощей. Этот эксперимент показал, сколько именно капусты стоит съедать за день, чтобы оздоровить сердце и сосуды.
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