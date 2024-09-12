Ешьте 300 граммов этих овощей каждый день, и через 2 недели ваше давление заметно снизится

Новое исследование показало, что верхняя цифра давления снижается без таблеток всего за 14 дней подобного питания. Но это вовсе не означает, что прописанные врачом таблетки можно отменить.Одна из главных причин высокого давления — блюда с высоким содержанием соли, которые задерживают жидкость в организме и приводят к отекам. И наоборот: есть продукты, которые давление понижают.Как оказалось, с этим отлично справляются различные виды капусты: цветная и белая, брокколи и брюссельская.Австралийские ученые из Научно-исследовательского института инноваций в области питания и здоровья провели эксперимент. Они набрали 18 женщин от 66 до 70 лет с повышенным систолическим (то есть верхним) давлением — 135-145 мм рт. ст.Одну группу попросили включить в рацион капусту, а другую — корнеплоды и тыквенные. Вот как выглядел их рацион.Первая группа: 300 граммов в день крестоцветных овощей (брокколи, листовая капуста, цветная капуста и белокочанная капуста), употребленные в виде двух супов — один на обед и один на ужин (примерно 600 мл супа в день).Участницам выдавали супы, приготовленные строго по рецепту: 40% брокколи, 25% цветной капусты, 25% белокочанной и 10% кудрявой. При этом блюдо нельзя было солить.Для удобства овощи измельчали, отваривали и немедленно замораживали при температуре ?18 °C. В таких условиях готовый суп может храниться до 6 недель.Вторая группа: ежедневно 300 граммов картофеля, батата, моркови и тыквы в виде супов на обед и ужин. Солить супы второй группе также запрещалось.При этом все участники должны были завтракать и перекусывать привычными для них продуктами. Однако в течение 2 часов после употребления овощного супа следовало избегать каких-либо других закусок.Во время эксперимента обе группы носили манжеты для круглосуточного измерения давления.Спустя две недели у женщин, которые питались капустными супами, среднесуточное давление стабильно снизилось на 2,5 мм рт. ст., а показатели дневного давления — на 3,6 мм рт. ст.«Ежедневное потребление 300 граммов крестоцветных овощей в течение 2 недель привело к снижению систолического артериального давления у людей среднего и пожилого возраста с умеренно повышенным артериальным давлением по сравнению с корнеплодами и тыквенными овощами», — приходят к выводу авторы исследования, опубликованного в журнале BMC Medicine.Кроме того, ученые обнаружили, что уровень триглицеридов в сыворотке был значительно ниже в первой группе. А общий уровень холестерина снизился у всех участниц эксперимента.Еще одна польза от овощных супов — заметное снижение веса. На капустных блюдах женщинам удалось похудеть в среднем на 1,9 кг, а на картофельных и тыквенных участницы сбросили 1,3 кг.Лечебный эффект крестоцветных овощей ученые объяснили органическими соединениями, которые называются глюкозинолатами и изотиоцианатами. Предыдущие исследования на животных уже показали, что эти вещества в составе капусты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.К сожалению, большинство людей едят недостаточно крестоцветных овощей. Этот эксперимент показал, сколько именно капусты стоит съедать за день, чтобы оздоровить сердце и сосуды.

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