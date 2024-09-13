Назван неожиданный способ улучшить здоровье глаз

В Китае назвали смех эффективным лекарство от синдрома сухого глаза.Во время научного эксперимента исследователи обнаружили, что для людей с синдромом сухого глаза смех может быть так же полезен, как капли. В ходе исследования одна группа пациентов притворялась, что смеется, пока не начинала смеяться по-настоящему в течение пяти минут. Другая группа использовала стандартное лечение глазными каплями.Через восемь недель группа, которая смеялась, и группа, использующая капли, примерно одинаково оценили состояние глаз. Эксперты объяснили, что смех стимулирует нервную систему, заставляя глаза вырабатывать больше слез. При этом уточняется, что эффект от обоих видов терапии сохранялся в течение нескольких недель.

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