Врач Иванов объяснил, чем чревато переедание шоколада

Шоколад - одно из самых популярных лакомств в мире, и неудивительно, что ему посвящен отдельный праздник. 13 сентября любители этого сладкого продукта отмечают День шоколада. Однако, помимо приятного вкуса и способности поднимать настроение, шоколад обладает и другими интересными свойствами.Врач Роман Иванов, эксперт лаборатории "Гемотест", в интервью Life.ru рассказал о пользе и потенциальных рисках употребления шоколада. По его словам, ключевым компонентом, определяющим воздействие шоколада на организм, является алкалоид теобромин, содержащийся в какао-бобах.Теобромин обладает рядом полезных свойств. Он оказывает легкое стимулирующее действие, помогая улучшить концентрацию внимания. Кроме того, этот алкалоид способствует расширению кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления. Также теобромин обладает незначительным мочегонным эффектом.Однако, как и многие другие продукты, шоколад может быть опасен при чрезмерном употреблении. Избыток теобромина в организме может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как расстройство желудочно-кишечного тракта и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Среди симптомов передозировки - учащенное сердцебиение, тремор рук, головная боль и повышенное потоотделение.Интересно, что для человека смертельная доза теобромина довольно высока. Она составляет 1 грамм на килограмм веса тела. То есть, для человека весом 60 кг летальная доза составит 60 граммов чистого теобромина. Учитывая, что в темном шоколаде содержится до 4 мг теобромина на 1 кг продукта, чтобы получить смертельную дозу, пришлось бы съесть около 15 кг горького шоколада за один раз. В молочном шоколаде содержание теобромина еще ниже, поэтому риск отравления им практически отсутствует.Однако для домашних животных ситуация обстоит иначе. Для собак и кошек шоколад действительно может представлять серьезную опасность. Летальная доза теобромина для собаки составляет 300 мг на 1 кг веса, а для кошки - 200 мг. Поэтому владельцам домашних питомцев следует быть особенно осторожными и не оставлять шоколад в доступных для животных местах.Для человека же основные риски, связанные с чрезмерным употреблением шоколада, заключаются не в отравлении теобромином, а в других факторах. Это могут быть аллергические реакции, расстройства пищеварения, а при регулярном злоупотреблении - набор лишнего веса и повышенный риск развития сахарного диабета.Чтобы наслаждаться шоколадом без вреда для здоровья, эксперт рекомендует придерживаться умеренности. Оптимальная суточная доза составляет около 50 граммов горького шоколада (примерно восемь долек) или 20 граммов молочного или белого шоколада (около трех долек). При этом важно помнить, что у шоколада, как и у многих других продуктов, есть свои противопоказания, и перед включением его в рацион людям с определенными заболеваниями следует проконсультироваться с врачом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки