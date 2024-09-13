JAMA: некоторые компоненты красок для волос могут привести к слепоте

В медицинском сообществе возник резонанс после необычного случая временной потери зрения у пожилой женщины. Французские медики столкнулись с редким осложнением, вызванным обычной процедурой окрашивания волос.61-летняя француженка решила обновить цвет волос в домашних условиях, не подозревая о возможных последствиях. Спустя несколько дней после окрашивания она заметила стремительное ухудшение зрения, что заставило ее обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пациентки ретинопатию - серьезное заболевание, при котором происходит повреждение кровеносных сосудов, питающих сетчатку глаза.Медики выяснили, что причиной столь неожиданной реакции стал компонент краски для волос - парафенилендиамин. Это вещество широко используется в косметической промышленности, особенно в составе темных красителей для волос. Несмотря на распространенность, парафенилендиамин может вызывать аллергические реакции у некоторых людей.Интересно, что химическое вещество попало в организм женщины не через прямой контакт с глазами. Эксперты предполагают, что парафенилендиамин мог проникнуть в кровоток через микроповреждения на коже головы. Оказавшись в системе кровообращения, он нарушил нормальное функционирование клеток глаза, что привело к временной слепоте.Врачи подчеркивают, что подобные случаи крайне редки. Обычно проблемы возникают, когда люди не следуют инструкциям по применению краски или наносят слишком много состава. Однако даже при соблюдении всех рекомендаций нельзя полностью исключить риск индивидуальной непереносимости компонентов.К счастью для пациентки, своевременное обращение за медицинской помощью позволило избежать необратимых последствий. После четырех месяцев лечения зрение женщины полностью восстановилось. Этот случай еще раз подчеркивает важность внимательного отношения к своему здоровью и необходимость консультации с врачом при появлении любых необычных симптомов.

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