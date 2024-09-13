Есть «железные» продукты с источниками витамина С: врач рассказал, как повысить свой гемоглобин

Врач-диетолог Рустем Садыков: самое опасное при низком гемоглобине – самостоятельно принимать препараты с железом.Гемоглобин является белком, который обеспечивает в нашем теле доставку кислорода от легких ко всем органам и системам. Уровень гемоглобина в организме снижается из-за нехватки железа, которая в свою очередь может возникать в связи с анемией, отказом от мяса, кровопотерями или нарушениями, мешающими нормально усваивать железо из еды.Многим кажется, что повысить свой гемоглобин можно, принимая препараты с железом, но это опасное заблуждение. Бесконтрольное употребление добавок железа без назначения врача может вести к тому, что оно начнет накапливаться, провоцируя проблемы с печенью и желудком.Врач Садыков подчеркнул: при подозрении на дефицит железа или низкий гемоглобин нужно первым делом обращаться к специалисту, а не идти в аптеку за БАДами.«Самый частый признак такой проблемы — усталость и постоянная слабость. Могут появиться головокружение и одышка даже при небольшой физической нагрузке. Кожа становится бледной, ногти ломкими, волосы слабеют и сильно выпадают», - рассказал эксперт.Садыков отметил, что повысить уровень гемоглобина помогают определенные продукты питания.Мясо, включая говядину, свинину, баранину и субпродукты;Рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия;Птица, например, курица или индейка;Бобовые в виде фасоли, чечевицы, гороха (но растительное железо усваивается хуже, чем из животных продуктов);Зеленые листовые овощи, в особенности, шпинат, обычная капуста или брокколи;Сухофрукты, прежде всего, изюм, чернослив, курага;Орехи и семена, включая грецкие, миндаль, фундук, тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут.Также врач рассказал, как следует сочетать продукты, чтобы повысить свой гемоглобин. По словам Садыкова, этому особенно эффективно помогает сочетание «железных» (богатых железом) продуктов с источниками витамина С.«Добавьте к порции мяса или рыбы салат с красным сладким перцем, томатами и шпинатом — такое сочетание повысит усвоение железа. Кроме того, много витамина С в петрушке, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Учтите, что в процессе термической обработки уже при температуре 90 градусов витамин С разрушается. Поэтому ешьте овощи сырыми», - поделился советом врач.Дополнительно медик порекомендовал не пить сразу после еды кофе или чай – содержащиеся в них полифенолы блокируют усвоение важного микроэлемента.

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