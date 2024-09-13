Ученые нашли фрукт, который помогает предотвратить рак и ожирение
Американские ученые из Национального центра биотехнологической информации (НЦБИ) выяснили, что включение яблок в свой постоянный рацион не только помогает похудеть, но и позволяет организму более эффективно бороться с раком, уничтожая раковые и жировые клетки.
Польза яблок для снижения веса связана с обилием в них клетчатки, которая улучшает работу ЖКТ, дает чувство сытости, но при этом не усваивается организмом. Яблоки имеют очень низкий гликемический индекс, а каждый фрукт в среднем содержит 95 калорий. Ученые также подтвердили, что для профилактики рака взрослому человеку достаточно съедать по два фрукта в день. А вот злоупотреблять ими не стоит, чтобы избежать гастрита.
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