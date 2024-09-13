Здоровые почки и нормальный уровень сахара: ученые назвали 5 биомаркеров долголетия

Шведские ученых завершили исследование, в ходе которого определили, какие люди бывают склонны к долголетию с возможностью дожить до 100 лет.Научный проект по изучению феномена здорового старения был осуществлен специалистами из Института экологической медицины Каролинского института. Их работе посвящена статья в Medical Xpress. В ней отмечается, что за последние тридцать лет в Швеции значительно выросла доля долгожителей – людей, доживающих до 85-90 лет и более значительного возраста. Исследуя данное явление, ученые смогли определить несколько биомаркеров долголетия – биологических показателей того, что люди, которым они бывают присущи, могут доживать до 90 или даже 100 лет.«Долгожители – это возрастная группа, которая сейчас активно увеличивается во всем мире. Оценивая работу организма, можно предсказать, у кого из людей больше шансов состариться в среднем возрасте и рано умереть, а у кого, наоборот, старение замедляется и вместе с этим продлевается жизнь», - заявила один из авторов исследования Карин Модиг.В общей сложности медики изучили данные 44 000 человек, возрастом от 64 до 99 лет – сведения о них собирались на протяжении более 10 лет. Специалисты выделили несколько показателей работы организма, по котором можно прогнозировать будущее долголетие.Учеными были названы 5 биомаркеров долголетия:Неплохое здоровье (без серьезных хронических патологий) в возрасте 60 лет;Нормальный уровень креатинина, указывающий на здоровые почки, в 60 лет;Низкий уровень мочевой кислоты в этом возрасте;Отсутствие маркеров воспалительных процессов или их незначительное количество:Нормальный уровень сахара в крови.По словам Карин Модиг, данные маркеры свидетельствуют о том, что долголетие является не каким-то подарком судьбы, а тем, что можно заполучить, изменив свой образ жизни, сделав его более здоровым. Добиться таких показателей можно, отказываясь от вредных привычек и практикуя полезные, а также не допуская ожирения.

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