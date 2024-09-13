ЛУЧШАЯ маска для зрелой кожи с признаками усталости
Возрастные изменения на лице совсем не радуют женщин. Заметив первые признаки старения, они стремятся побыстрее убрать их. Для этого красавицы бегут в косметические салоны проводить процедуры с ботоксом или, что еще хуже, обращаются к пластическим хирургам. Но без этого можно вполне обойтись и избавиться от неровностей и мелких морщинок. Попробуй сделать маску с крахмалом. Она отлично подходит для зрелой кожи с признаками усталости.
Вам понадобится:
1–1,5 ст. л. картофельного крахмала;
5 ст. л. морковного сока;
1 ст. л. сметаны;
вода.
Картофельный крахмал добавьте в емкость и размешай в 0,5 ст. воды. Влейте смесь в кастрюлю.
Затем залейте 0,5 л кипятка и вари до загустения. Добавьте морковный сок и сметану.
Хорошо перемешайте и дайте остыть. Нанесите тонким слоем на лицо на 20–25 минут.
Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем. То, что останется, храните в холодильнике.
Делайте маску каждый вечер в течение 3 дней. Затем процедуру нужно повторить через неделю.
После применения маски вы почувствуете, что ваша кожа стала мягче и нежнее на ощупь. А также более увлажненной и здоровой.
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