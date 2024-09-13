«Активизируется воспаление»: врач Кашух предупредила об осеннем обострении болезней ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух: осеннее обострение гастритов и СРК (синдрома раздраженного кишечника) – типичные сезонные проблемы.Врач Кашух предупредила россиян: осенью часто обостряются болезни ЖКТ. По словам медика, в это время года возрастает подверженность заражению инфекционными заболеваниями, которые активизируют в организме воспалительные процессы. При этом может усугубляться, обостряться и хроническое воспаление в желудочно-кишечном тракте.«При вирусных инфекциях повышается проницаемость кишечной стенки, что может стимулировать воспаление и обострение уже существующих заболеваний», - сказала медик в комментарии RT.Кашух добавила, что врачам хорошо известна тенденция, когда в условиях осенних вспышек заболеваемости ОРВИ растет число жалоб на неприятные симптомы хронических воспалительных патологий ЖКТ, включая гастриты и синдром раздраженного кишечника. В то же время, вопреки бытующему мнению, осенью не обостряются язвы.«Принято считать, что осенью обостряется язвенная болезнь. Однако статистически это не вполне верно: данное заболевание может быть активным в течение всего года, но некоторые данные указывают на то, что осенью обострений меньше, чем зимой или весной», - обратила внимание специалист.Что действительно может стать проблемой – это запор. Кашух объяснила, что с наступлением холодов люди начинают меньше двигаться, и это негативно влияет на перистальтику кишечника, мешает его нормальному опорожнению.Другие факторы, которые могут негативно влиять на работу кишечного тракта и функцию пищеварения осенью, – возникающие в это время года депрессии, уменьшение в рационе свежих растительных продуктов и чистой воды, увеличение количества тяжелой пищи.

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