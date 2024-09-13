Невролог Мозжухина: курение и лишний вес повышают риск инсульта

Защититься от инсульта помогают поддержание здорового веса, отказ от курения и регулярная проверка здоровья. Об этом рассказала врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина.«Любой человек хотя бы 2 или 2,5 часа в день должен тратить на физическую активность. В питании должно быть больше овощей и фруктов. Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — рассказала Мозжухина.Также нужно контролировать артериальное давление, уровни холестерина и сахар в крови. У людей с диабетом инсульты встречаются в 2,5 раза чаще, подчеркнула врач.Первые симптомы инсульта включают перекос лица, расстройства речи, невозможность поднять руки и «косой» язык. Иногда появляются головокружение, тошнота и рвота. При этом нужно сразу вызвать «скорую» и доставить человека в сосудистый центр. Если помочь ему в первые четыре часа после инсульта, пациент может не только сохранить жизнь, но и не стать инвалидом.

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