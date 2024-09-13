Тесты на онкомаркеры не нужны: врач Каприн назвал более эффективные методы выявления рака

Онколог Андрей Каприн объяснил, почему тесты на раковые маркеры не являются надежным методом выявления злокачественных опухолей.Врач Каприн констатировал, что здоровым людям не нужно рассматривать тесты на онкомаркеры как метод раннего выявления рака. Медик отметил, что результаты таких тестов могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными, и это в любом случае приведет к дальнейшим нежелательным действиям, окажет неверное психологическое влияние.«Анализ на онкомаркеры имеет вспомогательное значение. Сдавать их «просто так» здоровому человеку нет никакого смысла», - объяснил Андрей Каприн в своем Телеграм-канале.Онколог добавил, что тесты на онкомаркеры могут быть показаны для пациентов, подверженных высокому риску рака – например, если имеется семейная история заболевания или если организм подвергся воздействию известных канцерогенов. Кроме того, такие тесты проводятся, когда осуществляется лечение рака, для проверки эффективности выбранного метода терапии.Каприн назвал более эффективные методы выявления рака для большинства людей – таковыми являются скрининговые обследования, которые рекомендуются для конкретного возраста и пола. Вот перечень этих обследований:Маммография;Цитологическое исследование мазка с шейки матки;Определение простат-специфического антигена в крови (ПСА);Эзофагогастродуоденоскопия;Рентгенография легких или компьютерная томография легких;Анализ кала на скрытую кровь;Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия).Какие виды рака позволяют своевременно обнаруживать данные исследования – это рак молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы, рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, рак легкого, колоректальный рак.

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