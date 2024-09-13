Биолог назвала продукт, который нельзя есть вместе с арбузом

Хлеб лучше не есть вместе с арбузом, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что данная «диета» вредна для людей с диабетом, гипертонией и атеросклерозом.У арбуза — высокий гликемический индекс. Он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом. Максимальное количество арбуза, которое можно съесть при таких заболеваниях — один-два кусочка, — заявила Лялина.Собеседница напомнила, что одновременное употребление арбуза и хлеба вызывает вздутие живота и газообразование. Для некоторых людей это сочетание может быть тяжело перевариваемым, не случайно в некоторых диетах и системах питания рекомендуется вообще избегать сочетания фруктов с другими видами пищи, особенно углеводами, чтобы избежать ферментации в желудке и улучшить пищеварение, подчеркнула Лялина.С другой стороны, хлеб — отличное средство не переедать арбуз, а значит, сахар. Правда, помните о количестве и качестве хлеба. Лучше всего подойдет цельнозерновой или ржаной — у него наиболее низкий гликемический индекс. При этом употребление хлеба с арбузом не поможет людям с сердечной или почечной недостаточностью. В этом случае арбуз лучше не есть вообще, — подытожила Лялина.

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