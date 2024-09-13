Раскрыт продукт, который нужен для счастья и здоровой старости. Вот почему французы долго живут

Крупнейшее генетическое исследование показало, какие привычки связаны со здоровым старением. И одна из них — любовь к сыру.Вряд ли кто-то хочет жить до глубокой старости, страдая от всевозможных болезней. Не так давно ученые выяснили, как обеспечить себе здоровую старость и долгую жизнь.До недавних пор все внимание в области исследований старения уделяли физическому здоровью. А вот роль психического благополучия особо не изучалась.В исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour, китайские ученые проанализировали генетические данные более 2,3 миллиона европейцев. Авторы обнаружили, что психическое благополучие — это и есть наиболее важный аспект здорового старения и продолжительности жизни, причем независимо от социально-экономических факторов.Конечно, финансовая составляющая также важна. Это и доступ к медицинскому обслуживанию, и возможность покупать качественные продукты. Однако результаты исследования показали, что высокий уровень дохода еще не означает здоровую и счастливую старость.Куда важнее оказались позитивный настрой, удовлетворенность жизнью и психическая устойчивость. При этом есть привычки, которые влияют на психологическое благополучие: физическая активность, отказ от курения, а также употребление большего количества фруктов и… сыра.Ученые приходят к выводу, что у любителей сыров шансы на здоровое старение повышаются на 3,67%.Вот почему французы живут так долго. Интересно, что это уже не первое исследование, которое связывает употребление сыра с психическим благополучием. В 2023 году японские геронтологи сообщили, что более высокое потребление этого продукта на 28% снижает риск развития деменции.Анализируя данные 1516 участников в возрасте 65 лет и старше, ученые обнаружили, что люди, которые регулярно ели сыр, как правило, имели более высокие показатели когнитивных функций.А специалисты из Нидерландов в своей работе приходят к выводу, что, увеличив порцию голландского сыра всего на 30 г, люди от 65 лет могут повысить скорость обработки информации и улучшить исполнительные функции.Такой эффект сыра обеспечивают кисломолочные бактерии, витамин K2 и биоактивные пептиды.«Пробиотики ослабляют провоспалительные цитокины, снижают окислительный стресс и увеличивают нейротрофический фактор, продуцируемый мозгом, и, как таковые, могут способствовать росту и выживанию нейронов. Пробиотики также связаны с увеличением триптофана, который усиливает синтез серотонина в мозге, — пишут ученые из Нидерландов. — Кроме того, ферментированные молочные продукты, в том числе голландский сыр, богаты витамином K2, который положительно связан с когнитивными функциями. Наконец, было показано, что биоактивные пептиды оказывают различное воздействие на сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную и нервную системы. Так, сыр „Гауда“ средней выдержки содержит пептиды, снижающие артериальное давление».

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