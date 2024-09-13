Врач объяснила, что нужно делать каждое утро, чтобы отодвинуть старость

Кардиолог Ольга Бокерия в своем Telegram-канале опубликовала серию постов, где рассказала о привычках долгожителей и признаках старения. По словам врача, самый первый признак возрастных изменений связан с потерей баланса."Баланс это то, что мы в первую очередь теряем с возвратом. И, как это ни странно, сохранение баланса - это тоже одна из привычек здоровых людей. Есть разные способы сохранения баланса. Но я дам один маленький совет. Когда вы чистите зубы, старайтесь стоять на одной ноге. Таким образом вы будете тренировать свой баланс и поддерживать здоровье", - объяснила Ольга Бокерия.Также кардиолог отметила, что люди, которые дольше остаются здоровыми, больше времени проводят на улице."Это действительно полезно для физического состояния, поскольку концентрация кислорода на свежем воздухе выше. Соответственно, все метаболические процессы в организме происходят быстрее, лучше, мы очищаемся от токсинов, плохих эмоций", - объяснила врач.А вот использовать телефон сразу после пробуждения - плохая привычка, связанная с повышенной тревожностью и даже риском развития депрессии. Как ранее заметила Ольга Бокерия, это нарушает ряд важных естественных процессов, и особенно вредно для мозга.

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