Звенья одной цепи, но разница есть: названы 3 главных отличия пьянства от алкоголизма
Большинство людей воспринимают термины «пьянство» и «алкоголизм» практически как равнозначные. Автоматически понятно, что они точно подразумевают проблемы со спиртным. Однако «пьяница» звучит все же не так обидно, как «алкоголик». Специалисты Клиники доктора Исаева заверяют: пьянство и алкоголизм являются звеньями одной цепи. Но в медицине между этими понятиями есть четкая граница.
В чем разница
Пьянство — это, скорее, социальное явление; считается, что оно предшествует алкоголизму. Можно сказать, что это стадия «до». А вот алкоголизм — это уже заболевание, когда у человека четко сформирована зависимость от спиртного.
«Бытовое пьянство подразумевает частое употребление спиртного под влиянием предрасполагающих ситуаций, традиций или других факторов — патологических внутренних установок, неблагоприятных социальных условий», — говорят специалисты клиники.
В случае когда речь идет про пьянство, то человек может употреблять алкоголь с разной частотой и в разных количествах.
Однако есть три явных фактора, которые отличают пьяницу от алкоголика. У последнего обязательно будут:
явная тяга к алкоголю,
поиск поводов для выпивки,
желание опохмелиться.
Бытовой пьяница наутро плохо себя чувствует, и мысль о выпивке вызывает у него отвращение.
После глобальной вечеринки пьяницы принимают решение завязать с алкоголем — им плохо, организм серьезно отравлен. Однако, если у человека нет осознания проблемы, он так же продолжает напиваться при удобном случае и не контролирует себя, то пьянство уже перерастает в алкоголизм. Это происходит постепенно и незаметно.
Признаки, которые говорят о том, что пьянство превратилось в алкоголизм
Появляется патологическая тяга к спиртному. Человек постоянно думает о выпивке и ищет повод, чтобы выпить.
Теряется способность контролировать количество выпитого. Алкоголик пьет до победного.
У человека пропадает рвотный рефлекс. В норме он сохраняется при употреблении большого количества спиртного и сильной интоксикации организма.
Появляется абстинентный синдром. Хочется опохмелиться, наутро нет отвращения к алкоголю.
Растет толерантность к спиртному. Чтобы опьянеть, человеку требуется пить больше и больше.
Человек продолжает пить, игнорируя проблемы на работе и в семье. Ему уже все равно, что алкоголь разрушает его жизнь.
Важно: количество и частота употребления спиртного не всегда могут быть показательными критериями для подтверждения алкоголизма. Тем не менее, если человек пьет по чуть-чуть, но каждый день, у него все равно уже могут быть признаки алкоголизма, заключили специалисты.
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