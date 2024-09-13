Звенья одной цепи, но разница есть: названы 3 главных отличия пьянства от алкоголизма

В медицине различают понятия «пьянство» и «алкоголизм». И все же у них есть одна главная общая черта — тяга к спиртному. Эксперты рассказали, в чем отличия понятий и как заподозрить, что пьянство уже перерастает в алкоголизм.Большинство людей воспринимают термины «пьянство» и «алкоголизм» практически как равнозначные. Автоматически понятно, что они точно подразумевают проблемы со спиртным. Однако «пьяница» звучит все же не так обидно, как «алкоголик». Специалисты Клиники доктора Исаева заверяют: пьянство и алкоголизм являются звеньями одной цепи. Но в медицине между этими понятиями есть четкая граница.В чем разницаПьянство — это, скорее, социальное явление; считается, что оно предшествует алкоголизму. Можно сказать, что это стадия «до». А вот алкоголизм — это уже заболевание, когда у человека четко сформирована зависимость от спиртного.«Бытовое пьянство подразумевает частое употребление спиртного под влиянием предрасполагающих ситуаций, традиций или других факторов — патологических внутренних установок, неблагоприятных социальных условий», — говорят специалисты клиники.В случае когда речь идет про пьянство, то человек может употреблять алкоголь с разной частотой и в разных количествах.Однако есть три явных фактора, которые отличают пьяницу от алкоголика. У последнего обязательно будут:явная тяга к алкоголю,поиск поводов для выпивки,желание опохмелиться.Бытовой пьяница наутро плохо себя чувствует, и мысль о выпивке вызывает у него отвращение.После глобальной вечеринки пьяницы принимают решение завязать с алкоголем — им плохо, организм серьезно отравлен. Однако, если у человека нет осознания проблемы, он так же продолжает напиваться при удобном случае и не контролирует себя, то пьянство уже перерастает в алкоголизм. Это происходит постепенно и незаметно.Признаки, которые говорят о том, что пьянство превратилось в алкоголизмПоявляется патологическая тяга к спиртному. Человек постоянно думает о выпивке и ищет повод, чтобы выпить.Теряется способность контролировать количество выпитого. Алкоголик пьет до победного.У человека пропадает рвотный рефлекс. В норме он сохраняется при употреблении большого количества спиртного и сильной интоксикации организма.Появляется абстинентный синдром. Хочется опохмелиться, наутро нет отвращения к алкоголю.Растет толерантность к спиртному. Чтобы опьянеть, человеку требуется пить больше и больше.Человек продолжает пить, игнорируя проблемы на работе и в семье. Ему уже все равно, что алкоголь разрушает его жизнь.Важно: количество и частота употребления спиртного не всегда могут быть показательными критериями для подтверждения алкоголизма. Тем не менее, если человек пьет по чуть-чуть, но каждый день, у него все равно уже могут быть признаки алкоголизма, заключили специалисты.

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