Профессор Уильямс: изменение цвета лица у пожилого человека может указывать на инфаркт

Профессор Брайан Уильямс: у некоторых пожилых людей инфаркт миокарда проявляется симптомами, отличающимися от классических.Определяющим признаком инфаркта считается дискомфорт в области грудой клетки – человек ощущает боль и сдавливание как от тяжелой плиты у себя на груди. Но профессор Брайан Уильямс, представитель Британского фонда сердца сообщил , что клиническая картина инфаркта может быть довольно нетипичной в пожилом возрасте, когда в организме снижается чувствительность из-за происходящих неврологических изменений.Медик напомнил, что инфаркт подразумевает прекращение нормального кровоснабжения сердца из-за блокировки артерии тромбом. Такая блокировка не всегда бывает полной, и возникающий при этом сердечный приступ может не вызывать критических нарушений, из-за которых человек, например, не может стоять на ногах, нормально дышать или говорить, теряет сознание. Таким образом инфаркт бывает трудно распознать внешне – особенно, у пожилых людей, которые могут ощущать ту же слабость или головокружение по неопасным причинам, например из-за смены погоды.Профессор Уильямс констатировал, что на инфаркт у пожилого человека может указывать изменение цвета лица, его неровный тон.«Инфаркт у пожилого человека может сопровождаться не только болью в груди и тошнотой, но и изменением тона лица на более неоднородный», - заявил эксперт.

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