Врач поделился, какой должна быть правильная утренняя зарядка

Утренняя гимнастика помогает взбодриться и привести мышцы в тонус, однако многие ошибочно воспринимают ее как полноценную тренировку. Об этом рассказал реабилитолог и специалист по механотерапии Владимир Бондаренко«Утренняя гимнастика должна быть спокойной. Это не соревнование, и не стоит изнурять себя, как на тренировке. Упражнения должны быть легкими и пробуждающими», – отметил он. По словам эксперта, отсутствие боли – один из ключевых критериев при выполнении зарядки, поэтому утренние упражнения должны быть плавными и комфортными. «Если какое-либо движение вызывает даже небольшую болезненность, его лучше исключить», – добавил Бондаренко.Он также рассказал о подходящих упражнениях для утренней разминки: это гимнастические движения, направленные на подвижность суставов и укрепление основных мышечных групп. Например, легкие приседания, отжимания с колен или полные отжимания.«Можно использовать любые виды растяжки, а также круговые движения туловища и головы. Нагрузка должна быть умеренной, с незначительным увеличением частоты сердечных сокращений», – подытожил эксперт.

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