«Следует принимать витамин D»: врач Бурнацкая рассказала, как защитить здоровье осенью

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая: проблемы со здоровьем осенью могут возникнуть из-за того, что организм испытывает дефицит витамина D.Пока окончательно не наступил пасмурный и холодный осенне-зимний сезон с погодой, негативно влияющей на состояние здоровья, нужно заранее позаботиться о своем иммунитете, – об этом врач Бурнацкая высказалась в разговоре с «Известиями», объясняя, как защитить здоровье осенью. Медик отметила, что характерные недомогания этого времени года – нарушения сна, усталость, депрессивность, подверженность ОРВИ – во многом обуславливаются нехваткой солнечного света и связанными с ней «поломкой» биоритмов и недостатком важного для иммунитета витамина D..«Солнечный свет оказывает большое влияние на самочувствие человека, влияя на выработку гормонов, таких как мелатонин и серотонин. Недостаток солнечного света также ведет к недостатку витамина D, что может привести к ряду проблем, включая снижение иммунитета», - обратиа внимание терапевт.Бурнацкая констатировала, что для защиты от ОРВИ, распространенных осенью, следует сделать профилактическую прививку от гриппа, а также нужно принимать витамин D.«Следует принимать витамин D постоянно или по определенной схеме, проконсультировавшись с врачом».Помимо этого медик советует включать в рацион продукты, богатые витамином D: к ним относятся жирная рыба, икра, печень трески, молочные продукты. Вдобавок будут очень полезны пищевые источники кальция в виде сыра, молока, многих овощей и зелени.Что еще важно – достаточно спать. По словам Бурнацкой, ночному сну нужно отводить не менее восьми часов. Еще необходимо повышать свою стрессоустойчивость, развивать позитивное отношение к жизни, учиться радоваться даже приятным мелочам, поскольку организм, защищенный от стресса, в меньше степени бывает подвержен заболеваниям.Дополнительный способ защитить здоровье осенью – гулять на свежем воздухе, больше ходить пешком.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки