«Просыпаться в одно время»: врач Царева дала советы о том, как наладить сон без лекарств

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева: в будние дни и в выходные лучше ставить будильник на одно время. Врач Царева рассказала, что наиболее частой причиной проблем со сном является сбой биоритмов.Врач Царева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что наиболее частой причиной проблем со сном является сбой биоритмов. Режим сна может сбиться под влиянием стресса, смены графика работы, перелетов в регионы с другим часовым поясом и многих других причин. Царева отметила, что к медикаментозному лечению при сбое биоритмов прибегают крайне редко, чаще используются методы, позволяющие восстановить режим без лекарств.Врач дала советы о том, как наладить сон без препаратов. Специалист подчеркнула, что для его нормализации важно просыпаться в одно время, не делая попыток отоспаться.«Самое главное, что нужно сделать в этом случае, — вставать и ложиться в одно и то же время. Попытки отоспаться при сбитом режиме сна ни к чему не приведут. И в будние, и в выходные дни ставить будильник следует на одно и то же время».Эксперт констатировала, что организм каждого человека устает по своему, и потребность во сне у разных людей различается. Но когда организм «знает», что его заставят проснуться в определенное время, он отрегулирует механизмы сонливости так, что она начнет возникать достаточно рано, чтобы он мог выспаться.«Даже если человек будет какое-то поздно засыпать, но при этом в одно и то же время вставать, у него будет копиться сонливость — так называемое давление сна, которое заставит его рано или поздно лечь в нужное время», - объяснила врач.

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