Врач Калошина: мужчины из-за гормонов тяжело переносят даже небольшое повышение температуры

Врач-эндокринолог Мария Калошина мужскому организму тяжелее переносить температуру, чем женскому из-за разного уровня гормонов.Врач Калошина рассказала, что мужчины «сдаются» даже при незначительно повышенной температуре, и они действительно очень плохо переносят любой жар. Такая особенность работы мужского организма – это следствие его гормональной природы. У женщин соотношение эстрогены и тестостерона складывается так, что они быстрее справляются с недомоганиями, характерными для сезонных инфекций.«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счет такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее», - объяснила врач Общественной службы новостей.По словам Калошиной, с особенностями гормонального фона связан так называемый иммунный ответ – реакции организма на патогены, возбудителей болезней, включая ОРВИ. У женщин, в сиу высокой концентрации гормона эстрогена он быстрее реагирует на их вторжение, активируя процессы размножения иммунокомпетентных клеток, – как следствие, эффективнее борется с вирусами и бактериями. Что касается мужского гормона тестостерона, ему присуще свойство угнетать иммунный ответ, из-за чего ослабевают его защитные функции. Поэтому дискомфорт, возникающий при заболевании, мужчины переносят тяжелее, даже если со стороны он не кажется существенным.

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