Если любая из этих 8 вещей про вас — не ждите, что почки будут здоровы
Почки входят в число самых важных органов в человеческом организме. Они фильтруют кровь и помогают телу избавиться от вредных веществ через мочу. Кроме того, почки отвечают за регулирование артериального давления, выработку эритроцитов и многое другое.
При этом повреждение почек нередко необратимый процесс. Да, существуют операции по пересадке, но очевидно, что до такого состояния свое тело лучше не доводить.
Есть несколько вещей, которые врачи-нефрологи не советуют делать, для того чтобы максимально снизить риски и уберечь свои почки от болезней.
Скрывать от врача информацию о лекарствах и добавках
Есть вполне безобидные и безрецептурные лекарства, которые в некоторых случаях могут стать причиной проблем с почками. Например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), особенно если вы принимали их в больших количествах или на протяжении долгого времени.
Многие популярные БАДы, кстати, тоже могут навредить почкам, особенно если вы будете получать слишком высокие дозы витаминов.
Поэтому, прежде чем начать принимать что-то подобное, лучше посоветоваться с врачом.
Игнорировать диабет, высокое давление и высокий холестерин
С сахарным диабетом можно жить полноценную и счастливую жизнь, но рекомендации врачей соблюдать все-таки придется. В противном случае есть риск, что неконтролируемый диабет спровоцирует еще и проблемы с почками.
То же самое касается гипертонии и высокого уровня холестерина в крови. Не хотите попасть в кабинет нефролога — следите за своим здоровьем.
Есть слишком много сахара, соли и красного мяса
Рацион может сильно влиять на состояние почек:
Большое количество натрия повышает кровяное давление и бьет по почкам.
Если переборщить с сахаром, то уровень сахара в крови может вырасти, что тоже опасно.
Обилие красного, жирного мяса может повысить уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина.
Забывать о спорте
Тренировки нужны вам в первую очередь именно ради здоровья. Упражнения помогут контролировать уровень давления и регулировать сахар в крови, что поможет сохранить почки здоровыми.
Врачи рекомендуют выделять на любую физическую активность не менее трех дней в неделю.
Слишком мало пить
Частые периоды обезвоживания могут со временем повредить почки, особенно если одновременно с этим вы много потеете или ваша работа связана с физическими нагрузками и долгим нахождением под палящим солнцем.
Не забывайте пить достаточно воды, особенно в жаркую или влажную погоду.
Забывать про сон
Парадокс: мы так часто готовы тратить деньги на сомнительные процедуры для здоровья и при этом не удосуживаемся наладить самое простое и при этом важное — свой сон. Хороший сон связан и с уровнем давления и с уровнем сахара в крови.
Поэтому постарайтесь выстроить свой режим и каждый день спать по 7-9 часов, пишет издание Huffpost.
Игнорировать храп
Храп многие вообще не воспринимают как болезнь. Однако нередко он указывает на обструктивное апноэ — состояние, которые может провоцировать неконтролируемые скачки давления. Если вы храпите каждую ночь, стоит обратить внимание на свое самочувствие.
Курить
Казалось бы, как могут быть связаны сигареты и почки? Однако самая распространенная форма рака почки — почечно-клеточная карцинома, а один из факторов риска этого диагноза — курение.
Причем исследования показывают: если вы бросите курить прямо сейчас, то риск рака почки со временем снизится.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctorpiter.ru - Добавил lavrentiya в категорию Урология
Добавить комментарий