Если любая из этих 8 вещей про вас — не ждите, что почки будут здоровы

Вы не можете повлиять на свою генетику, однако в ваших силах изменить свой привычный образ жизни так, чтобы максимально сберечь свои почки.Почки входят в число самых важных органов в человеческом организме. Они фильтруют кровь и помогают телу избавиться от вредных веществ через мочу. Кроме того, почки отвечают за регулирование артериального давления, выработку эритроцитов и многое другое.При этом повреждение почек нередко необратимый процесс. Да, существуют операции по пересадке, но очевидно, что до такого состояния свое тело лучше не доводить.Есть несколько вещей, которые врачи-нефрологи не советуют делать, для того чтобы максимально снизить риски и уберечь свои почки от болезней.Скрывать от врача информацию о лекарствах и добавкахЕсть вполне безобидные и безрецептурные лекарства, которые в некоторых случаях могут стать причиной проблем с почками. Например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), особенно если вы принимали их в больших количествах или на протяжении долгого времени.Многие популярные БАДы, кстати, тоже могут навредить почкам, особенно если вы будете получать слишком высокие дозы витаминов.Поэтому, прежде чем начать принимать что-то подобное, лучше посоветоваться с врачом.Игнорировать диабет, высокое давление и высокий холестеринС сахарным диабетом можно жить полноценную и счастливую жизнь, но рекомендации врачей соблюдать все-таки придется. В противном случае есть риск, что неконтролируемый диабет спровоцирует еще и проблемы с почками.То же самое касается гипертонии и высокого уровня холестерина в крови. Не хотите попасть в кабинет нефролога — следите за своим здоровьем.Есть слишком много сахара, соли и красного мясаРацион может сильно влиять на состояние почек:Большое количество натрия повышает кровяное давление и бьет по почкам.Если переборщить с сахаром, то уровень сахара в крови может вырасти, что тоже опасно.Обилие красного, жирного мяса может повысить уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина.Забывать о спортеТренировки нужны вам в первую очередь именно ради здоровья. Упражнения помогут контролировать уровень давления и регулировать сахар в крови, что поможет сохранить почки здоровыми.Врачи рекомендуют выделять на любую физическую активность не менее трех дней в неделю.Слишком мало питьЧастые периоды обезвоживания могут со временем повредить почки, особенно если одновременно с этим вы много потеете или ваша работа связана с физическими нагрузками и долгим нахождением под палящим солнцем.Не забывайте пить достаточно воды, особенно в жаркую или влажную погоду.Забывать про сонПарадокс: мы так часто готовы тратить деньги на сомнительные процедуры для здоровья и при этом не удосуживаемся наладить самое простое и при этом важное — свой сон. Хороший сон связан и с уровнем давления и с уровнем сахара в крови.Поэтому постарайтесь выстроить свой режим и каждый день спать по 7-9 часов, пишет издание Huffpost.Игнорировать храпХрап многие вообще не воспринимают как болезнь. Однако нередко он указывает на обструктивное апноэ — состояние, которые может провоцировать неконтролируемые скачки давления. Если вы храпите каждую ночь, стоит обратить внимание на свое самочувствие.КуритьКазалось бы, как могут быть связаны сигареты и почки? Однако самая распространенная форма рака почки — почечно-клеточная карцинома, а один из факторов риска этого диагноза — курение.Причем исследования показывают: если вы бросите курить прямо сейчас, то риск рака почки со временем снизится.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки